Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu do ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN Nam khu vực phía Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Thông tấn xã Việt Nam, dẫn đầu. Tham gia đoàn có hội viên Chi hội Cựu chiến binh Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, Chi hội Cựu chiến binh Công ty TNHH MTV ITAXA cùng đoàn viên thanh niên Trung tâm.

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam cùng các đoàn thể dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Đồi Không Tên). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Các đại biểu dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh (Đồi Không Tên). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng liệt sĩ và những người con ưu tú của dân tộc đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Hoạt động viếng nghĩa trang và dâng hương tri ân được Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam duy trì hằng năm như một việc làm thiết thực nhằm gìn giữ và phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", giáo dục thế hệ hôm nay về lòng biết ơn đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Dịp này, đoàn cũng đến thăm, động viên thân nhân liệt sĩ Hồ Minh Châu, phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam đã hy sinh năm 1968 khi đang làm nhiệm vụ đưa tin về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân.

Đoàn viên thanh niên vệ sinh, chỉnh trang phần mộ các liệt sĩ là phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm phần mộ liệt sĩ Bùi Đình Túy, phóng viên chiến trường Thông tấn xã Việt Nam. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ông Trần Tràng Dương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin TTXVN khu vực phía Nam, thắp hương tri ân tại phần mộ liệt sĩ Bùi Đình Túy. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ông Nguyễn Hồ Châu Giang, thân nhân liệt sĩ Hồ Minh Châu, xúc động chia sẻ rằng đến nay gia đình vẫn chưa tìm được hài cốt của liệt sĩ. Gia đình luôn mong mỏi, cùng với quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, sẽ sớm tìm được phần mộ của ông để đưa về an táng tại quê nhà, thuận tiện cho việc hương khói và tưởng niệm.

Đoàn công tác thăm hỏi, động viên thân nhân liệt sĩ, phóng viên chiến trường Hồ Minh Châu. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Giấy chứng nhận liệt sĩ, phóng viên Hồ Minh Châu anh dũng hy sinh năm 1968 do Việt Nam Thông tấn xã (nay là Thông tấn xã Việt Nam) trao cho gia đình lưu giữ. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ ngày đất nước hòa bình, nhưng sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vẫn luôn được khắc ghi trong lòng dân tộc. Mỗi nén hương được dâng lên trong những ngày tháng Bảy không chỉ là lời tri ân đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc, mà còn nhắc nhở các thế hệ hôm nay trân trọng giá trị của độc lập, hòa bình và tiếp tục gìn giữ, vun đắp những thành quả mà cha ông đã đánh đổi bằng máu xương./.