Trung Quốc và Bồ Đào Nha vào chung kết Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026

Theo Ban Tổ chức, hai đội được Hội đồng giám khảo thống nhất lựa chọn sau các đêm thi vòng loại trên cơ sở các tiêu chí về ý tưởng, chủ đề trình diễn, tính sáng tạo, hiệu ứng pháo hoa, sự kết hợp giữa âm nhạc và pháo hoa, chất lượng tổng thể của màn trình diễn cũng như cảm xúc mang lại cho khán giả.

Đại diện Trung Quốc, đương kim vô địch DIFF 2025, tiếp tục gây ấn tượng với màn trình diễn "Bông hoa phương Đông", trong khi đội Bồ Đào Nha ghi dấu ấn bằng phong cách trình diễn giàu tính nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa âm nhạc và hiệu ứng ánh sáng. Đặc biệt, trong đêm thi với chủ đề "Tầm nhìn", đội Bồ Đào Nha tạo điểm nhấn khi tái hiện hình ảnh lũy tre Việt Nam trên nền ca khúc Dòng máu Lạc Hồng.

Màn biểu diễn pháo hoa của đội Trung Quốc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Đánh giá về chất lượng mùa giải năm nay, Thiếu tướng, Nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, thành viên Hội đồng giám khảo nhận định, chất lượng các đội thi năm nay rất cao, gần như đêm nào cũng khiến Ban giám khảo bất ngờ. Hai đội Trung Quốc và Bồ Đào Nha không ngừng vượt qua chính mình, mỗi lần trở lại đều mang theo những ý tưởng, kỹ thuật và hiệu ứng mới. DIFF vì thế đã trở thành một sân chơi của sự sáng tạo, nơi mỗi mùa giải đều mang đến những điều mới mẻ cho khán giả.

Màn biểu diễn pháo hoa của đội Trung Quốc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Cũng trong sáng 28/6, Ban Tổ chức tiến hành bốc thăm thứ tự trình diễn đêm chung kết. Theo đó, đội Bồ Đào Nha sẽ trình diễn trước, đội Trung Quốc trình diễn sau với chủ đề "Những chân trời kết nối".

Ban Tổ chức cũng công bố cơ cấu giải thưởng DIFF 2026 gồm giải Quán quân trị giá 20.000 USD, giải Á quân 10.000 USD, giải Đội được yêu thích nhất do khán giả bình chọn cùng hai giải thưởng Sáng tạo và Triển vọng, mỗi giải trị giá 5.000 USD.

Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 do UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tập đoàn Sun Group tổ chức, diễn ra từ ngày 30/5 đến 11/7 với sự tham gia của 10 đội pháo hoa đến từ các nước Trung Quốc, Pháp, Nhật Bản, Italy, Đức, Ma Cao (Trung Quốc), Bồ Đào Nha, Australia và hai đội của Việt Nam.

Màn biểu diễn pháo hoa của đội Trung Quốc. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 vào lúc 20 giờ 10 phút ngày 11/7./.