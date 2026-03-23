Trung Quốc thí điểm cho người nước ngoài đăng ký lưu trú trực tuyến

Người dân mua sắm tại siêu thị ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông báo từ Cục Quản lý di dân quốc gia Trung Quốc (NIA) cho biết dịch vụ này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 20/3 tại 7 khu vực cấp tỉnh, bao gồm Hà Bắc (Hebei), Liêu Ninh (Liaoning), Chiết Giang (Zhejiang), Hồ Bắc (Hubei), Quảng Tây (Guangxi), Trùng Khánh (Chongqing) và Tứ Xuyên (Sichuan), sau đó sẽ được mở rộng ra phạm vi toàn quốc theo từng giai đoạn dựa trên kết quả của đợt thí điểm này.

Theo Luật Quản lý xuất nhập cảnh của Trung Quốc, các khách sạn có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký lưu trú cho khách nước ngoài. Đối với người nước ngoài lưu trú tại các địa điểm khác, bao gồm nhà riêng, nhà khách, nhà trọ, nhà thuyền hoặc lều trại, họ phải thực hiện đăng ký trong vòng 24 giờ kể từ khi đến nơi. Trước đây, quy trình này thường đòi hỏi người đăng ký phải trực tiếp đến đồn cảnh sát địa phương để làm thủ tục.

Theo chương trình thí điểm mới này, việc đăng ký có thể được hoàn tất thông qua hình thức trực tuyến và có giá trị pháp lý tương đương với việc nộp hồ sơ trực tiếp tại cơ quan chức năng. Việc đăng ký có thể được thực hiện thông qua trang web của Nền tảng Dịch vụ chính phủ NIA, ứng dụng NIA 12367, hoặc các chương trình mini 12367 trên các nền tảng WeChat và Alipay. Người nước ngoài lưu trú hoặc chủ nhà đều có thể nộp hồ sơ đăng ký.

Chính sách này cũng quy định miễn trừ nghĩa vụ đăng ký lại đối với một số trường hợp người nước ngoài nhất định. Cụ thể, những người quay trở lại ngôi nhà do chính mình sở hữu tại Trung Quốc sau các chuyến đi trong nước hoặc nước ngoài hoặc những người đang sở hữu giấy phép cư trú hay thẻ thường trú nhân quay trở lại nơi cư trú thường xuyên của mình trong thời hạn hiệu lực của các giấy tờ đó, sẽ không cần phải thực hiện việc đăng ký lại. “Nơi cư trú tự sở hữu” được định nghĩa là ngôi nhà thuộc quyền sở hữu tại Trung Quốc của người nước ngoài hoặc vợ/chồng của họ, trong khi đó, nơi cư trú thường xuyên được định nghĩa là địa điểm mà người nước ngoài đang sinh sống hoặc dự định sẽ sinh sống trong khoảng thời gian trên 180 ngày.

Các kênh đăng ký trực tiếp (offline) vẫn tiếp tục được duy trì song song. Người dùng có thể tham khảo hướng dẫn trực tuyến hoặc gọi đến đường dây nóng 12367 để được hỗ trợ khi cần thiết. Đối với nhiều người nước ngoài, sự thay đổi này giải quyết một khía cạnh thực tế trong việc lưu trú cùng gia đình hoặc bạn bè thay vì ở khách sạn tại Trung Quốc.

Dịch vụ mới này là một phần trong những nỗ lực lớn hơn nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công dành cho người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại Trung Quốc. NIA cho biết những người không hoàn tất việc đăng ký lưu trú theo đúng quy định có thể sẽ bị cảnh cáo và trong một số trường hợp sẽ bị phạt tiền./.

