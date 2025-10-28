Trung Quốc có tổng vốn đăng ký đầu tư 930 triệu USD tại Cần Thơ

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Nguyễn Hằng - TTXVN

Đây cũng là cơ hội để người dân, học sinh, sinh viên Cần Thơ tìm hiểu về văn hóa, đất nước và con người Trung Quốc, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai quốc gia, góp phần xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Trung Quốc và thành phố Cần Thơ trong tương lai.

Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Cần Thơ Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Cần Thơ luôn coi trọng tình hữu nghị, đoàn kết và quan hệ hợp tác với Trung Quốc. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc thành phố tiếp tục đóng vai trò cầu nối trong việc gìn giữ và phát triển mối quan hệ kết nghĩa với thành phố Sán Đầu (Quảng Đông). Thành phố Cần Thơ cam kết tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư, kinh doanh hiệu quả.

Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ cho biết, thành phố hiện có 33 dự án FDI từ Trung Quốc với tổng vốn đăng ký khoảng 930 triệu USD. Trong 9 tháng của năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 102 triệu USD và nhập khẩu đạt 79 triệu USD, tập trung ở các nhóm hàng nông sản - thủy sản, dệt may, hóa chất và dược phẩm. Hiện nay, thành phố Cần Thơ có trên 82.000 người Hoa sinh sống, đóng góp tích cực cho sự phát triển của thành phố. Từ năm 1995, Cần Thơ và thành phố Sán Đầu (Quảng Đông) đã thiết lập quan hệ kết nghĩa, duy trì giao lưu định kỳ, góp phần củng cố tình hữu nghị và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc...