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Trung Quốc căng mình phòng chống bão Bavi
Trước đó, mưa rất lớn đã trút xuống một số khu vực thuộc vùng Bắc Kinh (Beijing) - Thiên Tân (Tianjin) - Hà Bắc (Hebei) và vùng Đông Bắc. Mưa lớn được dự báo sẽ xảy ra tại các tỉnh An Huy (Anhui), Giang Tô (Jiangsu), Giang Tây (Jiangxi) và Sơn Đông (Shandong).
Cũng trong ngày 12/7, Ban Chỉ huy Phòng chống Lụt bão và Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 về phòng chống lũ lụt tại tỉnh Sơn Đông; điều chỉnh các biện pháp ứng phó khẩn cấp về phòng chống lũ lụt và bão tại các tỉnh Chiết Giang, Phúc Kiến (Fujian), Bắc Kinh, Thiên Tân và Quảng Tây (Guangxi); đồng thời cử thêm 3 đoàn công tác đến Hà Bắc, Liêu Ninh (Liaoning) và Cát Lâm (Jilin) để hỗ trợ và hướng dẫn công tác phòng chống lũ lụt tại các địa phương này.
Trong khi đó, Văn phòng Ủy ban Phòng chống, Giảm nhẹ và Cứu trợ Thiên tai Quốc gia và Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp kết hợp với Cục Dự trữ Lương thực và Vật tư Quốc gia Trung Quốc tiến hành phân bổ 70.000 vật tư cứu trợ thiên tai trung ương cho các tỉnh Chiết Giang, Thiên Tân và An Huy, bao gồm giường gấp, khăn mền, chăn hè, nệm và bộ dụng cụ khẩn cấp gia đình để hỗ trợ đầy đủ cho tình huống khẩn cấp, di dời và cứu trợ thiên tai cho những người bị ảnh hưởng.