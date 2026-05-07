Trúng mùa mực, ngư dân hăng hái vươn khơi

Sau 2 tháng đánh bắt ở Trường Sa, ông Phạm Tiến chủ tàu 95579 ở Quảng Ngãi cho biết: "Tôi sống với nghề câu mực lâu nay, mấy năm trước giá cả thấp, thu nhập anh em rất ít. Năm nay nhờ giá mực cao gần gấp đôi năm trước, chúng tôi đi hơn 2 tháng nhưng mỗi thành viên kiếm hơn 100 triệu, chủ tàu kiếm hơn 1 tỷ. Năm nay giá mực cao anh em đi biển rất vui mừng".

Cùng quan điểm trên. ông Hồ Văn Lang, thôn Mỹ Tân xã Bình Sơn, thuyền trưởng tàu 90317 TS cho hay: "Chuyến biển vừa rồi, chúng tôi đi chỉ 60 ngày nhưng đánh bắt được gần 30 tấn. Năm nay thời tiết thuận lợi, giá mực cao trừ chi phí mỗi người được 120-150 triệu đồng. Giá mực cao nên thu nhập được, dù thời gian đi ngắn ngày hơn".

Để có được khoảng thu nhập cao như trên, ngư dân phải bám biển ít nhất 2 tháng. Việc câu mực bắt đầu từ khoảng 4 giờ chiều hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau, làm việc xuyên đêm. Công việc rất khó khăn, vất vả.

"Để có được thu nhập hơn 100 triệu đồng không dễ. Không phải ai cũng được. Người câu nhiều, người ít. Năm nay giá cả và sản lượng đều đạt và cao nên thu nhập mới được nhiều. Sau khi cập bến, chúng tôi lại tất bật chuẩn bị cho chuyến sau. Mỗi năm, chỉ đi được khoảng 3 chuyến" ông Nguyễn Văn Thà một ngư dân chuyên câu mực ở xã Bình Sơn chia sẻ.

Tại xã Bình Sơn nơi có có 428 chiếc tàu, trong đó tàu câu mực hơn 100 chiếc, chủ yếu đánh bắt ở khu vực Trường Sa. Những ngày qua, hàng loạt chuyến tàu sau 2 tháng ra khơi đã bắt đầu cập bến với những ghe đầy mực.

Ông Nguyễn Tiến Pháo, Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Binh Sơn thông tin: Những chuyến câu mực đầu tiên của bà con năm nay, tàu thuyền cập bến ghe đầy mực. Bình quân sản lượng đạt từ 25 tấn trở lên trên mỗi chuyến tàu lớn trên 16 mét. Năm nay, bà con câu mực được mùa, được giá. Giá bình quân 310-317 nghìn đồng/kg là rất cao nên bà con phấn khởi. Giá cao, sản lượng nhiều là động lực ngư dân an tâm bám biển, bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới.

Mặc dù thuận lợi nhưng với những ngư dân ở xã Bình Sơn, Vạn Tường bao năm nay, mong muốn có cảng cá chỉ định để tạo thuận lợi cho ngư dân khi vào bờ hiện vẫn còn dang dở. Ông Võ Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Binh Sơn cho biết: Đối với địa phương, cảng cá ở Sa Cần đã có quy hoạch chung của tỉnh nhưng về nguồn lực đầu tư vượt tầm khả năng của xã Bình Sơn. Xã kiến nghị tỉnh và các sở ngành quan tâm đầu tư cho cảng cá Sa Cần ở Bình Sơn để phục vụ neo đậu tàu thuyền không những cho xã Bình Sơn mà xã lân cận như Vạn Tường nhằm đảm bảo cho tàu thuyền neo đậu, tránh trú bão cũng như buôn bán cá sau khi đánh bắt trên địa bàn trong thời gian tới.

Tại Sa Cần (xã Bình Sơn) hiện mỗi ngày có hơn 400 tàu, thuyền neo đâu, cao điểm có hơn 1.000 tàu ở các nơi khác vào. Vì không có cảng cá nên khi vào bờ các tàu thuyền phải neo đậu dọc sông Trà Bồng, rất khó quản lý cũng như đảm bảo an toàn cho tàu thuyền khi neo đậu, nhất là mùa mưa bảo./.