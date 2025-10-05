Tin tức
Trưng bày chuyên đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc – Hành trình di sản văn hóa thế giới”
Trưng bày chuyên đề gồm hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu và chia thành 2 chủ đề là: Hành trình trở thành di sản văn hóa thế giới và Côn Sơn, Kiếp Bạc – Những giá trị nổi bật toàn cầu. Các hình ảnh, hiện vật đã khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của hệ thống các di tích: Chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương trong tiến trình lịch sử. Trưng bày giúp người dân, du khách trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người Hải Phòng, từ đó nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa của Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung.
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm di tích tiêu biểu trải dài ở 3 tỉnh, thành phố là: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trong đó, Quảng Ninh có 5 điểm là Thái Miếu, chùa Lân, chùa Hoa Yên, chùa Ngọa Vân, bãi cọc Yên Giang; tỉnh Bắc Ninh có 2 điểm là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà; thành phố Hải Phòng có 5 điểm là chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương với khu vực lõi là 525,75ha và vùng đệm là 4.380,19ha.
Đây là di sản tôn giáo, văn hóa, lịch sử độc đáo với hơn 700 năm hình thành, phát triển, là minh chứng tiêu biểu cho sự giao thoa văn hóa, tư tưởng, nghệ thuật, đồng thời thể hiện bản sắc độc đáo của dân tộc Việt Nam trong tiến trình văn minh của nhân loại.
Sau 13 năm nỗ lực, ngày 12/7/2025, tại thành phố Paris (Cộng hòa Pháp), Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc đã chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới với sự đồng thuận của 21 quốc gia thành viên Ủy ban Di sản thế giới.
Quần thể di tích và danh thắng đã đáp ứng được các tiêu chí của Công ước 1972 với các giá trị toàn cầu; tiêu chí bằng chứng đặc biệt cho truyền thống văn hóa và tôn giáo bản địa có sức sống liên tục hơn 700 năm; tiêu chí gắn liền với sự nghiệp, tư tưởng của Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm – những giá trị tinh thần, tư tưởng tôn giáo có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực và thế giới. Việc được UNESCO vinh danh không chỉ khẳng định giá trị nổi bật toàn cầu của di sản, còn góp phần làm giàu kho tàng văn hóa nhân loại.
Thành phố Hải Phòng (Hải Phòng cũ và Hải Dương cũ) được biết đến là miền đất địa linh nhân kiệt, nơi lắng đọng tinh hoa văn hóa của dân tộc. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, mảnh đất Hải Phòng đã lưu giữ được một kho tàng di sản vô giá với 3.981 di tích lịch sử, văn hóa; trong đó, có 2 di sản thế giới, 9 di tích, cụm di tích quốc gia đặc biệt, 257 di tích quốc gia, 722 di tích cấp thành phố, 33 bảo vật quốc gia cùng với 24 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và 1.289 lễ hội truyền thống.