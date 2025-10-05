Trưng bày chuyên đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc – Hành trình di sản văn hóa thế giới”

Khách tham quan trưng bày chuyên đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc – Hành trình di sản thế giới”. Ảnh: Mạnh Tú - TTXVN

Trưng bày chuyên đề gồm hơn 200 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu và chia thành 2 chủ đề là: Hành trình trở thành di sản văn hóa thế giới và Côn Sơn, Kiếp Bạc – Những giá trị nổi bật toàn cầu. Các hình ảnh, hiện vật đã khẳng định những giá trị nổi bật toàn cầu của hệ thống các di tích: Chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương trong tiến trình lịch sử. Trưng bày giúp người dân, du khách trong và ngoài nước hiểu rõ hơn về mảnh đất, con người Hải Phòng, từ đó nâng cao ý thức trong việc bảo tồn, gìn giữ, lan tỏa bản sắc văn hóa của Hải Phòng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc gồm 12 điểm di tích tiêu biểu trải dài ở 3 tỉnh, thành phố là: Quảng Ninh, Bắc Ninh và Hải Phòng. Trong đó, Quảng Ninh có 5 điểm là Thái Miếu, chùa Lân, chùa Hoa Yên, chùa Ngọa Vân, bãi cọc Yên Giang; tỉnh Bắc Ninh có 2 điểm là chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà; thành phố Hải Phòng có 5 điểm là chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ và chùa Nhẫm Dương với khu vực lõi là 525,75ha và vùng đệm là 4.380,19ha.