Trực thăng xuyên đêm đưa bệnh nhân từ Trường Sa về đất liền điều trị

Nạn nhân được trực thăng đưa về đất liền an toàn. Ảnh: TTXVN phát

Sau hành trình vận chuyển bằng đường không, trực thăng đã về đất liền an toàn và người bệnh được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 lúc 7 giờ 40 phút ngày 15/7. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 đã khẩn trương tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa, thực hiện các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh cần thiết nhằm xác định đầy đủ mức độ tổn thương, từ đó triển khai phương án cấp cứu, điều trị phù hợp. Hiện, người bệnh đang được theo dõi, cấp cứu và điều trị tích cực tại Bệnh viện Quân y 175.

Trước đó, khoảng 10 giờ 20 phút ngày 14/7, trong quá trình làm việc tại đảo Sơn Ca, anh P.V.M (sinh năm 1985, quê tỉnh Quảng Trị) không may bị ván khuôn từ trên cao đổ xuống, đè trực tiếp vào vùng gáy. Nạn nhân được đưa đến Bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày. Thời điểm tiếp nhận, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, Glasgow 15 điểm, huyết động ổn định; tuy nhiên, bị liệt hoàn toàn, mất cảm giác và khả năng vận động từ vùng ngực trở xuống, rối loạn cơ vòng và mất phản xạ hành hang (một phản ứng thần kinh tự nhiên, được bác sĩ dùng để đánh giá tổn thương tủy sống và xác định tình trạng sốc tủy).

Trước tình trạng nghiêm trọng của người bệnh, bác sĩ của Bệnh xá đảo Sơn Ca đã tổ chức hội chẩn chuyên môn từ xa với Bệnh viện Quân y 175. Các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị sốc tủy, chấn thương cột sống - tủy cổ, theo dõi gãy, trật đốt sống C6-C7; biến chứng liệt hoàn toàn hai chân sau tai nạn lao động. Theo đánh giá của hội đồng chuyên môn, đây là trường hợp cấp cứu tối khẩn cấp, người bệnh có nguy cơ diễn biến nặng do phù tủy tiến triển, suy hô hấp và các biến chứng đe dọa tính mạng; cần được vận chuyển bằng đường không về đất liền trong thời gian sớm nhất nhằm tận dụng “thời gian vàng” để can thiệp, điều trị chuyên sâu.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, lúc 20 giờ 30 phút ngày 14/7, trực thăng Super Puma L2, số hiệu VN-8614 của Công ty Trực thăng Miền Nam, Binh đoàn 18, cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Đại úy Nguyễn Thế Nhã, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc, làm tổ trưởng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra đảo Sơn Ca thực hiện nhiệm vụ.

Tổ cấp cứu đã chuẩn bị đầy đủ thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế và xây dựng các phương án xử trí những tình huống có thể phát sinh trong quá trình vận chuyển. Trong thời gian chờ chuyến bay, các bác sĩ Bệnh viện Quân y 175 tiếp tục hỗ trợ chuyên môn từ xa, hướng dẫn Bệnh xá đảo Sơn Ca theo dõi sát tình trạng thần kinh, hô hấp và huyết động của bệnh nhân theo phác đồ đã thống nhất.

Khi tiếp cận, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc được, liệt và mất cảm giác từ vùng ngực trở xuống, rối loạn cơ vòng, đang được hỗ trợ thở oxy và có nhịp tim không đều. Ê-kíp cấp cứu nhanh chóng cố định cột sống cổ bằng dụng cụ chuyên dụng, giảm đau, hỗ trợ và ổn định tình trạng hô hấp, huyết động, sau đó vận chuyển bệnh nhân về đất liền để tiếp tục điều trị tích cực./.