Trực thăng của Binh đoàn 18 xuyên đêm bay cấp cứu bệnh nhân từ Trường Sa

Trực thăng hạ cánh, đưa bệnh nhân vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu. Ảnh: TTXVN phát

Bệnh nhân là anh Hồ Đức Quyền (sinh năm 1985), đang làm việc tại khu vực đặc khu Trường Sa. Trước đó, bệnh nhân được chẩn đoán viêm ruột thừa cấp giờ thứ 55, đã qua phẫu thuật lau rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu tại bệnh xá ở đặc khu Trường Sa nhưng tình trạng diễn biến phức tạp. Qua hội chẩn Telemedicine, các chuyên gia Bệnh viện Quân y 175 nhận định bệnh nhân có tiên lượng nặng, nguy cơ viêm phúc mạc và nhiễm khuẩn huyết cao do vị trí ruột thừa bất thường (sau manh tràng, dưới gan). Trước yêu cầu cấp bách về thời gian, việc di chuyển bằng tàu biển mất nhiều ngày sẽ đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân.

Thực hiện chỉ lệnh của cấp trên, đúng 18 giờ 5 phút ngày 29/1, tổ bay thuộc Công ty Trực thăng Miền Nam điều khiển trực thăng EC225 số hiệu VN-8619 đã cất cánh từ sân bay Vũng Tàu. Đây là dòng trực thăng hiện đại, có khả năng bay biển đêm và chịu được điều kiện thời tiết phức tạp. Trực thăng nhanh chóng bay đến sân bay Tân Sơn Nhất để đón tổ cấp cứu chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 175 trước khi bay ra Trường Sa.

Vượt qua hành trình hàng trăm hải lý trong đêm tối, tổ bay VN-8619 đã hạ cánh an toàn tại khu vực đặc khu Trường Sa để tiếp nhận bệnh nhân. Tại đây, đội ngũ y bác sĩ đã nhanh chóng triển khai các biện pháp ổn định chỉ số sinh tồn, đưa bệnh nhân lên máy bay để duy trì chế độ chăm sóc đặc biệt trên không.

Đúng 1 giờ 37 phút ngày 30/1, trực thăng hạ cánh chính xác xuống bãi đáp của tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình – Bệnh viện Quân y 175. Ngay lập tức, bệnh nhân được chuyển xuống khoang cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt và được đưa vào khu vực điều trị chuyên sâu.

Thành công của chuyến bay không chỉ khẳng định năng lực sẵn sàng chiến đấu, khả năng cơ động nhanh chóng của Công ty Trực thăng Miền Nam mà còn thể hiện tinh thần "tất cả vì nhân dân phục vụ" của những người lính "Bộ đội Cụ Hồ". Giữa trùng khơi sóng gió, những chuyến bay mang số hiệu VN-8619 chính là chiếc cầu nối hy vọng, khẳng định điểm tựa vững chắc cho quân và dân yên tâm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc./.