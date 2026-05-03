Trực thăng Binh đoàn 18 bay cấp cứu hai bệnh nhân nặng từ Trường Sa vào đất liền

Các y bác sĩ phối hợp đưa bệnh nhân rời máy bay sau khi hạ cánh. Ảnh: TTXVN phát

Thực hiện chỉ lệnh của cấp trên về nhiệm vụ bay cấp cứu người bệnh tại đặc khu Trường Sa, chiều 2/5, Công ty Trực thăng Miền Nam đã điều động trực thăng EC225 số hiệu VN-8620 cùng tổ bay thực hiện nhiệm vụ đưa hai bệnh nhân về đất liền, gồm: Bệnh nhân Trần Đình Hùng (sinh năm 1977, quê Nghệ An) bị đa chấn thương nặng và bệnh nhân Võ Văn Khao (sinh năm 1971, quê Quảng Trị) bị áp xe sườn, đều đang công tác tại đặc khu Trường Sa. Do tình trạng bệnh diễn biến phức tạp, vượt quá khả năng điều trị tại đảo nên hai bệnh nhân được chỉ định vận chuyển khẩn cấp bằng trực thăng về đất liền để tiếp tục cấp cứu, điều trị chuyên sâu.

Lúc 18 giờ 15 phút, trực thăng EC225 cất cánh thực hiện hành trình: Sân bay Vũng Tàu - sân bay Tân Sơn Nhất (đón tổ quân y Bệnh viện Quân y 175) - đặc khu Trường Sa - Bệnh viện Quân y 175 - sân bay Vũng Tàu.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ bay và lực lượng quân y đã phối hợp chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người bệnh và chuyến bay. Khoảng 2 giờ 30 ngày 3/5, trực thăng đã hạ cánh tại đĩa cất hạ cánh của Bệnh viện Quân y 175. Hai bệnh nhân nhanh chóng được chuyển vào cấp cứu, tiếp tục theo dõi và điều trị.