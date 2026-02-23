Trồng cây nhớ Bác, kiến tạo “lá phổi xanh” và xây dựng đô thị di sản

Tại phường Hoa Lư, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng nhấn mạnh, cách đây 66 năm, vào mùa xuân Canh Tý 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã khởi xướng phong trào “Tết trồng cây”. Người dạy rằng: "Việc này ít tốn kém mà lợi ích rất nhiều", "Làm cho phong cảnh nước ta ngày càng tươi đẹp", "Góp phần quan trọng vào việc cải thiện đời sống nhân dân". Khắc ghi lời dạy của Người, hơn nửa thế kỷ qua, việc trồng cây đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống, một đạo lý gắn kết giữa con người với thiên nhiên, mang lại lợi ích to lớn về kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái của dân tộc ta. Các đại biểu trồng cây trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN

Ông Trần Song Tùng cho rằng, biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và các hiện tượng thời tiết cực đoan không còn là lời cảnh báo, mà đã trở thành thách thức sống còn. Với Ninh Bình, việc trồng cây, gây rừng càng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng “Đô thị di sản thiên niên kỷ”. Đây là một tầm nhìn khác biệt, giàu bản sắc và đầy khát vọng. Đô thị ấy không chỉ được kiến tạo bằng hạ tầng hiện đại, xây dựng bằng bê tông, cốt thép mà phải được nâng đỡ bởi hệ sinh thái xanh bền vững, được bao phủ bởi những tầng tán xanh mướt của thiên nhiên.

Để phong trào thực sự hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Trần Song Tùng đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng: Phải chuyển từ tư duy "trồng cây định kỳ" sang "quản lý và chăm sóc bền vững". Mỗi địa phương, đơn vị phải coi đây là nhiệm vụ chính trị thường xuyên; kiên quyết quán triệt tinh thần “Trồng cây nào, sống tốt cây đó”; không chạy theo số lượng, không làm hình thức. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải chịu trách nhiệm trực tiếp về tỷ lệ sống và phát triển của cây xanh trên địa bàn mình quản lý; gắn công tác trồng cây với quy hoạch xây dựng đô thị di sản. Việc lựa chọn chủng loại cây phải có sự tính toán kỹ lưỡng về thổ nhưỡng, kiến trúc, cảnh quan và giá trị văn hóa. Mỗi người, mỗi cộng đồng cần kiến tạo nên những “lá phổi xanh” ngay trong lòng đô thị, tại các khu di tích lịch sử, tuyến đường, dòng sông và vùng quê nông thôn. Mỗi con đường, mỗi góc phố phải mang một bản sắc xanh riêng biệt, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Các đại biểu trồng cây tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Đức Phương - TTXVN



Ông Trần Song Tùng đề nghị huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tích cực vận động nhân dân tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân hãy là một “người gác rừng”, bảo vệ những mầm xanh vừa được gieo xuống, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn các hành vi xâm hại cây xanh và hủy hoại môi trường.

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đông đảo nhân dân đã trồng cây tại trục đường Đinh Tiên Hoàng, phường Hoa Lư./.