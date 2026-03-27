Trợ lực phù hợp để giúp đồng bào Khmer xóa đói nghèo bền vững

Nghề trồng màu trên rẫy giúp nhiều gia đình đồng bào dân tộc Khmer phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau phát triển kinh tế gia đình. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN



Tại ấp Sóc Đồn, xã Hưng Hội, nơi có trên 700 hộ gia đình, trong đó hơn 70% là đồng bào Khmer. Những năm qua, nhờ thụ hưởng các chính sách đặc thù dành cho vùng đồng bào dân tộc Khmer, cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh và sản xuất ở ấp Sóc Đồn được đầu tư khá hoàn chỉnh, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc.



Ông Thách Son, ấp Sóc Đồn chia sẻ: Gia đình ông được tạo điều kiện tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội và Ngân hàng nông nghiệp để đầu tư mô hình sản xuất. Ngoài trông lúa, ông xây dựng và phát triển mô hình vườn, ao, chuồng. Đất vườn, ông trồng các loại rau, thu nhập mỗi ngày không chỉ giúp gia đình đủ trang trải cuộc sống, tích lũy, phát triển mô hình chăn nuôi lợn, nuôi cá nước ngọt. Với mô hình sản xuất cây – con tổng hợp cùng với sản xuất lúa 2 vụ, gia đình ông thu được lợi nhuận trên 300 triệu đồng/năm. Cuộc sống gia đình ngày càng khá giả, dựng được nhà khang trang, mua sắm đầy đủ các vật dụng. Ông và bà con Khmer trong ấp đều rất phấn khởi trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước. Ông mong Nhà nước sẽ tiếp tục có thêm nhiều chính sách ưu đãi cho vùng đồng bào dân tộc, giúp bà còn phát triển kinh tế gia đình, để đời sống ngày càng khấm khá hơn.



Không riêng Hưng Hội, đời sống của đồng bào người Khmer ở những địa phương khác cũng ngày càng được cải thiện. Xã Vĩnh Phước có hơn 600 hộ dân tộc Khmer sinh sống. Cấp ủy, chính quyền địa phương xã thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc từ cơ sở. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, diễn đàn lắng nghe ý kiến nhân dân, công tác tuyên truyền, vận động đã được triển khai linh hoạt, giúp đồng bào hiểu rõ về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.





Đồng bào Khmer sử dựng cơ giới trong cải tạo đất trồng rau màu. Ảnh: Tuấn Kiệt – TTXVN



Từng là hộ có hoàn cảnh hết sức khó khăn, nhờ được thụ hưởng từ các chương trình, chính sách cộng với nỗ lực cá nhân, đến nay gia đình ông Danh Trường ở ấp Bình Lễ, xã Vĩnh Phước đã ổn định. Ông Trường chia sẻ, gia đình sống chủ yếu dựa vào 5 công ruộng và nghề dặm lúa mướn. Thu nhập bấp bên lại phải nuôi 3 con đang tuổi ăn tuổi lớn nên cuộc sống cứ thiếu trước, hụt sau. Năm 2020, căn nhà lá của gia đình bị dông lốc làm đổ sập, chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng cho gia đình ông căn nhà tình thương, tạo điều kiện tiếp cận vốn vay ưu đãi đầu tư phát triển sản xuất thông qua mô hình nuôi chồn hương và gà vịt, lợi nhuận hàng năm trên 100 triệu đồng. Nhờ sự trợ lực kịp thời của chính quyền địa phương, cuộc sống gia đình ông đã bớt khó khăn, từng bước vươn lên.



Ông Trần Hoàng Lĩnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Phước thông tin, đồng bào Khmer ở xã chiếm 7,11% dân số. Nhờ triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách dân tộc nên số hộ nghèo đồng bào dân tộc Khmer trong xã giảm nhanh; hộ khá, giàu ngày càng tăng, nhiều hộ còn trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động. Toàn xã còn 14 hộ nghèo và 11 hộ cận nghèo là hộ dân tộc Khmer. Xã Vĩnh Phước đang từng bước khẳng định hiệu quả trong công tác dân tộc, góp phần xây dựng một cộng đồng đoàn kết- phát triển, xây dựng quê hương Vĩnh Phước ngày càng đổi mới.



Ông Nguyễn Nhân Đức, Chủ tịch UBND xã Hồng Dân chia sẻ: Không chỉ đời sống ngày càng nâng lên, điều đáng phấn khởi là tư duy phát triển kinh tế gia đình của đồng bào đã chuyến biến tích tích cự. Bà con mạnh dạng ứng dựng kỹ thuật mới; thay đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp điều kiện đất đai, nhu cầu thị trường. Địa phương mở lớp tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ con giống, tạo điều kiện tiếp cận các nguồn vay ưu đãi….



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Ngô Vũ Thăng nêu rõ, tỉnh đã phê duyệt Đề án hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình chính sách khó khăn và hộ dân tộc thiểu số giai đoạn 2025 – 2027 với kinh phí hơn 622 tỷ đồng nhằm hỗ trợ 4.031 hộ nghèo, 6.574 hộ cận nghèo và 1.544 hộ gia đình chính sách khó khăn, trong đó hơn 1.200 hộ là đồng bào dân tộc thiểu số. Các hình thức hỗ trợ gồm: cung cấp giống, thức ăn chăn nuôi, kỹ thuật sản xuất; đào tạo nghề, giải quyết việc làm; hỗ trợ công cụ, phương tiện sản xuất; đất sản xuất và vốn sản xuất, kinh doanh. Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2027, ít nhất 70% hộ nghèo, cận nghèo và hộ dân tộc thiểu số được hỗ trợ thoát nghèo bền vững.



UBND tỉnh Cà Mau giao sở Dân tộc và Tôn giáo, tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án, chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung thuộc lĩnh vực được phân công trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, bảo đảm đúng đối tượng, đúng mục tiêu, chất lượng, tiến độ, kịp thời đến người thụ hưởng, góp phần ổn định và nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số./.