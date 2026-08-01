Trình diễn bánh dân gian và ẩm thực truyền thống Nam Bộ

Sự kiện diễn ra đến ngày 8/8 với khoảng 300 gian hàng của các nghệ nhân, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhiều địa phương trong cả nước. Ngày hội giới thiệu bánh dân gian Nam Bộ, sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng không gian quảng bá du lịch An Giang và nhiều tỉnh, thành phố.



Điểm nhấn của ngày hội là không gian quảng diễn bánh dân gian và ẩm thực truyền thống, với sự tham gia của các nghệ nhân, đầu bếp và cơ sở sản xuất trong và ngoài tỉnh. Du khách sẽ được trải nghiệm quy trình chế biến các loại bánh truyền thống, đồng thời thưởng thức miễn phí nhiều món ăn đặc sắc như: Bún kèn Hà Tiên, bánh Rây, bánh xèo và bún quậy Phú Quốc. Sự kiện nhằm tôn vinh giá trị văn hóa ẩm thực và quảng bá các làng nghề truyền thống của tỉnh.



Người dân tham quan, thưởng thức các loại bánh dân gian tại Ngày hội Bánh dân gian Nam Bộ - An Giang 2026. Ảnh: Thanh Sang - TTXVN

Không gian xúc tiến thương mại và sản phẩm OCOP quy tụ nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất của An Giang cùng các doanh nghiệp đến từ các địa phương như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh, Đắk Lắk, Nghệ An, Quảng Ngãi, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau, Thái Nguyên và Lâm Đồng. Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tạo cơ hội kết nối giao thương và mở rộng thị trường.Bên cạnh đó, không gian quảng bá du lịch có sự tham gia của các đơn vị đến từ Gia Lai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Phú Thọ, Vĩnh Long và An Giang. Các địa phương giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ, chương trình kích cầu và điểm đến đặc sắc, góp phần tăng cường liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.Trong khuôn khổ ngày hội còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như chương trình biểu diễn nghệ thuật hằng đêm; biểu diễn nghệ thuật truyền thống của cộng đồng các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa; trình diễn nghề truyền thống; giới thiệu văn hóa ẩm thực; các chương trình quảng bá du lịch và giao lưu văn hóa giữa các địa phương. Những hoạt động này góp phần tạo nên không gian lễ hội sôi động, hấp dẫn, mang đến cho người dân và du khách nhiều trải nghiệm về văn hóa, lịch sử, con người và bản sắc vùng đất An Giang.Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết: Ngày hội tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nghệ nhân và các địa phương tăng cường kết nối giao thương, quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ; đồng thời thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, thương mại, nâng cao giá trị các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, góp phần xây dựng chuỗi liên kết bền vững giữa sản xuất, thương mại và du lịch.Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết: với quy mô ngày càng được mở rộng, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, ngày hội là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại tiêu biểu của tỉnh An Giang. Sự kiện không chỉ góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ẩm thực truyền thống Nam Bộ mà còn quảng bá hình ảnh An Giang thân thiện, năng động, giàu bản sắc, thúc đẩy liên kết vùng, thu hút khách du lịch, mở rộng hợp tác thương mại, nâng cao giá trị sản phẩm OCOP và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.An Giang là vùng đất hội tụ và giao thoa bản sắc văn hóa của các dân tộc Kinh, Khmer, Chăm và Hoa. Bên cạnh cảnh quan thiên nhiên và các lễ hội truyền thống, ẩm thực An Giang, các loại bánh dân gian, là nét văn hóa đặc sắc được hình thành từ những nguyên liệu gần gũi như gạo, nếp, đậu, dừa, đường thốt nốt cùng các sản vật địa phương.../.