Triều Tiên thử nghiệm phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn

Phóng viên TTXVN tại Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết cuộc thử nghiệm 4 tên lửa MRLS sử dụng công nghệ mới hôm 27/1 đã bắn trúng mục tiêu ở vùng biển cách điểm phóng 358,5 km. Quân đội Hàn Quốc thông báo đã phát hiện nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ phía Bắc Bình Nhưỡng hướng về vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Triều Tiên dự kiến sẽ triệu tập Đại hội Đảng lần thứ 9 vào đầu tháng tới, nơi Triều Tiên dự kiến sẽ công bố kế hoạch phát triển 5 năm về quốc phòng, kinh tế và các lĩnh vực khác, lần đầu tiên kể từ Đại hội lần thứ 8 năm 2021.

Triều Tiên thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn (MRLS) được nâng cấp ngày 27/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Kim Jong Un cho biết Đại hội lần thứ 9 của Triều Tiên sẽ làm rõ các kế hoạch giai đoạn tiếp theo để tăng cường hơn nữa khả năng răn đe hạt nhân. Ông Kim Jong Un gọi cuộc thử nghiệm hôm 27/1 là có ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao hiệu quả răn đe chiến lược của Triều Tiên, đồng thời cho biết thêm rằng những cải tiến đã được thực hiện để tối đa hóa khả năng tấn công của hệ thống phóng, bao gồm tính cơ động, khả năng thu thập thông tin tình báo và độ chính xác.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un (phải) giám sát hoạt động thử nghiệm hệ thống phóng tên lửa đa nòng cỡ lớn (MRLS) được nâng cấp, ngày 27/1/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Vụ thử nghiệm cũng diễn ra khi Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Elbridge Colby đến thăm Hàn Quốc để thảo luận về các vấn đề an ninh, bao gồm cả nỗ lực của Hàn Quốc trong việc chế tạo tàu ngầm hạt nhân. Sau chuyến đi 3 ngày tới Seoul, ông Elbridge Colby đã đến Nhật Bản vào ngày 27/1./.