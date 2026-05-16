Triệt phá đường dây sản xuất hơn 4 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto

Ngày 16/5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã triệt phá thành công đường dây “Sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm” đối với mặt hàng bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto; đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô lớn.

3 bị can gồm: Dương Thị Yến Oanh (sinh năm 1979), Dương Thị Yến Xuân (sinh năm 1970) và Thạch Hiểu (sinh năm 1979), cùng cư trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Trước đó, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đường Cầu Kinh, phường Tân Tạo, Thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng Phòng Cảnh sát kinh tế phát hiện Thạch Hiểu đang vận chuyển nhiều thùng carton mang nhãn hiệu Ajinomoto có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ số hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đấu tranh nhanh, đối tượng thừa nhận đây là hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nên tổ công tác đã đưa về trụ sở làm việc.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định Dương Thị Yến Oanh là đối tượng chủ mưu, tổ chức mua bán bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để cung cấp cho Thạch Hiểu sử dụng vào việc sản xuất bột ngọt giả. Dương Thị Yến Xuân tham gia với vai trò giúp sức, thực hiện việc cất giấu, giao nhận bao bì và nhận tiền từ hoạt động tiêu thụ hàng giả.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 305 gói bột ngọt giả thành phẩm nhãn hiệu Ajinomoto; hơn 23.000 bao bì giả các loại; khoảng 70 kg bột ngọt nguyên liệu cùng nhiều tang vật, phương tiện phục vụ hoạt động sản xuất như cân điện tử, máy ép nhiệt, dụng cụ sang chiết, đóng gói và các tài liệu liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng tháng 1/2026 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng đã thu mua bột ngọt trôi nổi, không rõ nguồn gốc trên thị trường, sau đó sang chiết, đóng gói vào bao bì giả nhãn hiệu Ajinomoto để đưa ra tiêu thụ tại các cửa hàng, tạp hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Bước đầu xác định các đối tượng đã sản xuất, tiêu thụ hơn 4 tấn bột ngọt giả, thu lợi bất chính đặc biệt lớn.

Theo cơ quan điều tra, hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm của các đối tượng không chỉ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người tiêu dùng, môi trường kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng./.