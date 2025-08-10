Tin tức
Triển vọng mới cho du lịch Đà Nẵng
* Cộng hưởng tài nguyên và hạ tầng du lịch
Những năm gần đây, cả thành phố Đà Nẵng (cũ) và tỉnh Quảng Nam đều là những điểm đến hàng đầu trong thu hút du khách, nhờ việc sở hữu nhiều sản phẩm du lịch đặc trưng. Kể từ ngày 1/7, việc hợp nhất hành chính giữa 2 địa phương trở thành thành phố Đà Nẵng (mới) đã mở ra không gian phát triển mới về kinh tế- xã hội theo hướng tích hợp bền vững, đặc biệt trong du lịch, một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển.
Đà Nẵng trước đây được biết đến với du lịch hiện đại, năng động, sở hữu cơ sở hạ tầng du lịch phát triển với sân bay quốc tế, các khu nghỉ dưỡng sang trọng, hệ thống khách sạn đẳng cấp. Nơi đây thu hút du khách bằng các sản phẩm du lịch biển, du lịch MICE (hội nghị, hội thảo) và các khu vui chơi giải trí hiện đại như Sun World, Bà Nà Hills.
Trong khi đó, với đặc trưng là du lịch văn hóa và lịch sử, Quảng Nam là "vùng đất di sản" với hai Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận là Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn, cùng những khu du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống và văn hóa bản địa độc đáo.
Sau hợp nhất, thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những địa phương sở hữu hệ thống tài nguyên du lịch đa dạng và phong phú. Với đường biển kéo dài từ Hải Vân đến Kỳ Hà với các chuỗi bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, An Bằng, Cửa Đại…, cùng với sự hiện diện của các đảo, bán đảo Cù Lao Chàm, Sơn Trà tạo điều kiện cho việc phát triển các sản phẩm du lịch biển liên tục và hấp dẫn. Ngoài ra, Đà Nẵng còn đóng vai trò trung tâm kết nối các di sản văn hóa thiên nhiên của khu vực miền Trung. Trên địa bàn hiện có 3 di sản đã được UNESCO công nhận gồm 2 Di sản văn hóa Thế giới là Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn và Di sản tư liệu Ma nhai Ngũ Hành Sơn.
Việc cộng hưởng du lịch hai địa phương giúp khách du lịch có một hành trình trọn vẹn, kết hợp giữa sự hiện đại và nét cổ kính. Một nơi là biểu tượng của đô thị hiện đại với hạ tầng đồng bộ, các tổ hợp nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp và năng lực tổ chức các sự kiện có quy mô lớn. Nơi kia lại nổi bật với chiều sâu di sản văn hóa và đời sống đậm đà bản sắc làng quê. Sự kết hợp hài hòa giữa tính hiện đại và bản địa là nền tảng để hình thành sản phẩm du lịch mới đa dạng, thích ứng linh hoạt với nhu cầu thị trường, phục vụ hiệu quả cho nhiều nhóm du khách.
Qua đó, hạ tầng du lịch Đà Nẵng được mở rộng đồng bộ cả quy mô lẫn chất lượng. Sau sáp nhập, toàn thành phố hiện có hơn 2.200 cơ sở lưu trú với gần 65.000 phòng; trong đó có khoảng 140 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 4 đến 5 sao, cung cấp hơn 27.500 phòng cao cấp. Mạng lưới lưu trú và dịch vụ du lịch phát triển theo hướng đa dạng hóa từ các resort ven biển, sân golf quốc tế, khu nghỉ dưỡng suối khoáng tại Hội An, Nam Hội An và Thăng Bình đến các mô hình homestay cộng đồng tại các làng quê sinh thái, biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp dọc các tuyến biển. Điều này không chỉ mở rộng khả năng đón khách, còn năng cao năng lực phục vụ cho nhiều phân khúc thị trường từ du lịch cộng đồng đến nghỉ dưỡng cao cấp.
Việc cộng hưởng tài nguyên và hạ tầng du lịch hai địa phương không chỉ khai thác tối đa tiềm năng du lịch, còn xây dựng một thương hiệu du lịch mạnh mẽ, thu hút du khách trong và ngoài nước đến khám phá, tạo sức bật cho du lịch thành phố tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.
Báo cáo của Chi cục Thống kê Đà Nẵng cho thấy, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trong tháng 7/2025 đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 7 tháng năm 2025, con số này lên tới hơn 31.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Tổng lượng khách do các cơ sở lưu trú phục vụ trong thời gian này ước đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 4,3 triệu lượt, tăng 21,6%; khách trong nước đạt 6,5 triệu lượt, tăng hơn 17% so với cùng kỳ.
* Hướng đến trung tâm du lịch tầm khu vực và quốc tế
Việc hợp nhất thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam từ ngày 1/7 đã tạo cho ngành du lịch Đà Nẵng (mới) ngày càng thể hiện được vai trò là ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, quảng bá hình ảnh thành phố, thu hút đầu tư, tạo nhiều việc làm, nâng cao chất lượng sống cho người dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Trên cơ sở định hướng không gian phát triển, thành phố Đà Nẵng mới sẽ tập trung lĩnh vực du lịch và dịch vụ chất lượng cao, xây dựng thương hiệu thành phố du lịch đẳng cấp quốc tế với hệ sinh thái nghỉ dưỡng, tham quan, giải trí, hội nghị, hội thảo, lễ hội.
Đà Nẵng đã đề ra các chiến lược phát triển du lịch bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, mục tiêu là trở thành trung tâm du lịch, dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, xa hơn là một trong những điểm đến du lịch hàng đầu châu Á. Đà Nẵng ưu tiên kêu gọi đầu tư các khu nghỉ dưỡng, biệt thự cao cấp, hạng sang và siêu sang, khu phức hợp trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, vui chơi giải trí, casino và căn hộ cao cấp; Công viên văn hóa lịch sử Ngũ Hành Sơn, Công viên biển Mỹ An kết hợp hoạt động vui chơi.
Bên cạnh đó, Đà Nẵng tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, mở rộng và chuyển đổi cảng Tiên Sa thành cảng du lịch, bến du thuyền tầm cỡ quốc tế; hình thành các trung tâm mua sắm, vui chơi giải trí quy mô lớn, đa chức năng, gắn với chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao tầm cỡ; tiếp tục đẩy mạnh du lịch MICE, du lịch cưới; tăng cường liên kết vùng thông qua hợp nhất Hiệp hội Du lịch, bước đầu tạo nền tảng cho xây dựng hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, nâng cao vị thế điểm đến trong khu vực và quốc tế.
Đồng thời, ngành du lịch thành phố tăng cường sự hợp tác liên kết với các hãng hàng không trong nước và quốc tế để tăng các đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng, duy trì các đường bay quốc tế đã khai thác như Đông Nam Á, Đông Bắc Á..; mở các đường bay đến các thị trường xa như: Hoa Kỳ, châu Âu, Australia, Nga, Ấn Độ, Trung Đông./.