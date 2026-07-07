Triển lãm Việt Nam tại Thái Lan mở rộng cơ hội hợp tác thương mại và đầu tư

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh cùng đại diện doanh nghiệp, Việt kiều cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm quy tụ nhiều doanh nghiệp trong nước và doanh nhân kiều bào, giới thiệu các thương hiệu tiêu biểu trong lĩnh vực thực phẩm, đồ uống, du lịch và logistics như Me Trang Coffee, Vietnam Tea Shop, BKT Group, Ocean, OPL cùng nhiều sản phẩm ẩm thực đặc trưng của cộng đồng người Việt tại Thái Lan. Sự kiện góp phần quảng bá thương hiệu Việt, mở rộng kết nối giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp kiều bào, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực.



Phát biểu khai mạc, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Khon Kaen Đinh Hoàng Linh nhấn mạnh Triển lãm Việt Nam là hoạt động ngoại giao kinh tế gắn với ngoại giao văn hóa, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thái Lan (6/8/1976-6/8/2026). Theo Tổng Lãnh sự, sự kiện góp phần triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan phát triển thực chất và hiệu quả hơn.



Ông Yutthaporn Pirunsan, Phó Tỉnh trưởng Khon Kaen, đánh giá cao việc Việt Nam lần đầu tiên tham gia hội chợ thương mại quy mô lớn tại địa phương, cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa trong việc tăng cường hợp tác kinh tế, giao lưu nhân dân và quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Trong ba ngày diễn ra, Triển lãm Việt Nam đã thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan. Nhiều doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực xuất nhập khẩu, du lịch và logistics. Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ mở thêm nhiều cơ hội hợp tác, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ USD./.