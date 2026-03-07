Triển lãm trưng bày hơn 150 tư liệu về tình đoàn kết Việt Nam - Lào - Campuchia

Các bạn sinh viên cùng tham quan trưng bày chuyên đề “Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia”. Ảnh: Trung Tuyến – TTXVN

Ngày 7/3, Bảo tàng Tôn Đức Thắng phối hợp cùng Thành đoàn Thành phố và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia” tại Ký túc xá sinh viên Lào (phường Xuân Hòa). Hoạt động nhằm kỷ niệm 75 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết Liên minh Việt Nam - Lào - Campuchia (11/3/1951 - 11/3/2026) và tưởng niệm 46 năm Ngày mất của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Nam, Giám đốc Bảo tàng Tôn Đức Thắng cho biết: Trưng bày được tổ chức nhằm ôn lại và tôn vinh truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Lào – Campuchia, di sản lịch sử vô giá được hun đúc qua các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và tiếp tục được gìn giữ, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.

Thông qua hơn 150 tài liệu, hình ảnh và hiện vật, trưng bày góp phần tái hiện chặng đường lịch sử vẻ vang của tình đoàn kết của ba đất nước, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần hữu nghị quốc tế trong sáng cho thế hệ trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh.



Chia sẻ tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trưng bày có ý nghĩa chính trị - lịch sử sâu sắc khi được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập Mặt trận Đoàn kết Liên minh Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây là dịp để ôn lại mốc son đoàn kết, cùng nhau vượt qua mọi thử thách của ba dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp to lớn trong cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của mỗi nước.



Theo bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, trong bối cảnh hiện nay, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều thay đổi nhưng mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam, Lào và Campuchia vẫn tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, văn hóa, giáo dục, quốc phòng và an ninh. Thành phố Hồ Chí Minh luôn chú trọng các hoạt động giao lưu nhân dân, giáo dục truyền thống và tạo điều kiện thuận lợi tới các bạn sinh viên Lào và Campuchia, qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa ba nước.



Hơn 150 tài liệu, hình ảnh và hiện vật, tái hiện chặng đường hình thành, phát triển và gắn bó keo sơn về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Đây là di sản lịch sử quý báu được hun đúc qua những năm tháng đấu tranh giành độc lập dân tộc, đồng thời tiếp tục được bồi đắp trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.



Nội dung trưng bày đặc biệt nhấn mạnh về vai trò và những đóng góp quan trọng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng trong việc xây dựng, vun đắp và củng cố khối liên minh đoàn kết chiến đấu giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Từ tư tưởng đoàn kết quốc tế trong sáng đến những hoạt động thực tiễn đầy trách nhiệm, hình ảnh của Bác Tôn đã góp phần làm sâu sắc thêm tinh thần hữu nghị bền chặt giữa ba quốc gia.



Thông qua trưng bày, Ban tổ chức mong muốn góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, bồi dưỡng tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ – đặc biệt là các bạn sinh viên Việt Nam cùng với sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó tiếp tục khẳng định và lan tỏa những giá trị bền vững của tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào - Campuchia trong bối cảnh hội nhập và phát triển.



Trưng bày diễn ra đến hết ngày 31/3 tại Ký túc xá sinh viên Lào (122ABC Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hoà, Thành phố Hồ Chí Minh)./.