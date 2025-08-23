Triển lãm thành tựu đất nước: Tri ân bạn bè quốc tế có đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại Họp báo. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết: Trọng tâm các hoạt động kỷ niệm 80 Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 gồm 17 hoạt động, trong đó có các hội thảo và tọa đàm khoa học; gặp mặt, tri ân các thế hệ lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, người có công, gia đình chính sách... Bên cạnh đó, còn có các hoạt động tôn vinh, thể hiện tấm lòng, sự trân trọng, tri ân đối với bạn bè quốc tế… Để chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm, Bộ Ngoại giao đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền mời khách quốc tế tham dự; có 6 đoàn cấp cao gồm Lào, Cuba, Trung Quốc, Nga, Campuchia, Belarus sẽ đến dự Lễ kỷ niệm, trong đó một số đoàn sẽ tiến hành các hoạt động song phương. Đến nay, Việt Nam đã nhận được khẳng định tham gia của hơn 20 đoàn đại diện chính đảng, 8 đoàn quốc phòng các nước tới tham dự.

“Bộ Ngoại giao phối hợp với một số cơ quan hữu quan và một số địa phương tổ chức các sự kiện có sự góp mặt của bạn bè quốc tế. Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 không chỉ có ý nghĩa to lớn với dân tộc Việt Nam, còn có ý nghĩa rất lớn với nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Đây là dịp chúng ta tri ân bạn bè quốc tế có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước”, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định.

Bộ Ngoại giao cũng mời một số phóng viên quốc tế có thiện cảm và quan tâm đến Việt Nam tham dự đưa tin đợt này. Đây là dịp để phóng viên nước ngoài tận mắt chứng kiến những thành tựu của đất nước ta.