Triển lãm thành tựu đất nước: Sự kiện chính trị - văn hóa quan trọng góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc

Họp báo trong nước và quốc tế về Triển lãm thành tựu Đất nước 80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc và về Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025). Ảnh: Minh Quyết - TTXVN Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông cho biết tại Họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), về Triển lãm thành tựu đất nước "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" diễn ra chiều 22/8, tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Theo Ban tổ chức, Triển lãm thành tựu đất đất nước là sự kiện chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ về sự tự hào dân tộc. Đây là dịp để công chúng nhìn lại một chặng đường lịch sử đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vinh quang, từ đó củng cố niềm tin vào tương lai tươi sáng của đất nước. Với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, triển lãm có sự tham gia của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 34 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu. Với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”, triển lãm có sự tham gia của các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 34 tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu.

Triển lãm giới thiệu, trưng bày những thành tựu nổi bật của đất nước trong 80 năm xây dựng và phát triển trên các lĩnh vực, nhất là những lĩnh vực trọng điểm như: Công nghiệp - công nghệ; đầu tư - thương mại; nông nghiệp - nông thôn; an ninh - quốc phòng; đối ngoại; y tế, giáo dục; văn hóa, thể thao và du lịch.

Sự kiện giới thiệu văn hóa Việt Nam - đất nước - con người với truyền thống 4.000 năm lịch sử; sự giàu có đa dạng văn hóa của 54 dân tộc; sự trù phú của tài nguyên, sản vật ba miền và những công trình kiến trúc nổi bật xưa và nay trên cả nước; các ngành công nghiệp xanh và hành trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi số của Việt Nam; ngành công nghiệp hàng không và vũ trụ của Việt Nam; ngành công nghiệp an ninh - quốc phòng của Việt Nam; không gian 12 ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam…

Triển lãm trưng bày pano tấm lớn, ảnh, bản vẽ, tài liệu, hiện vật kết hợp trình chiếu 3D mapping, trải nghiệm thực tế ảo, tác phẩm nghe nhìn đa phương tiện, ứng dụng công nghệ số, AI… Ban tổ chức sử dụng toàn bộ diện tích trưng bày trong nhà và ngoài trời của Trung tâm Triển lãm Quốc gia, tổng diện tích sử dụng 250.900,6m2.

Các khu vực trưng bày theo các mảng nội dung lớn như: Khu trưng bày khái quát; Khu kinh tế xanh, năng lượng sạch và các ngành công nghiệp xanh; Khu công nghiệp hàng không và vũ trụ; Khu công nghiệp an ninh - quốc phòng; Khu quốc tế và khu 12 ngành công nghiệp văn hóa.

Trong khuôn khổ triển lãm sẽ diễn ra nhiều chương trình, hoạt động phụ trợ gồm: Chương trình ca nhạc “8Wonder Cổ Loa”; Giải chạy “Việt Nam tôi đó”; các chương trình nghệ thuật “Việt Nam trong tôi", “Hà Nội - Sáng mãi khát vọng Việt Nam”... Bên cạnh đó, một số sự kiện cũng được tổ chức gồm: Diễn đàn Tương lai Khoa học, Công nghệ, Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn AI trong kỷ nguyên số; Diễn đàn doanh nghiệp thành phố Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh.

Cũng trong thời gian diễn ra triển lãm, tại sân khấu nhà vuông khối A, từ 9 giờ - 22 giờ hằng ngày sẽ diễn ra các hoạt động biểu diễn, giao lưu các đơn vị nghệ thuật, tỉnh, thành phố; các chương trình biểu diễn, talkshow, giao lưu, trải nghiệm của ngành game; đấu giá tác phẩm nghệ thuật và các chương trình văn hóa nghệ thuật khác. Đây là khu vực hứa hẹn thu hút nhiều sự quan tâm, tham gia của khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ, với nhiều chương trình gặp mặt, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng và diễn đàn game.

Tại sân Tây sẽ có khu ẩm thực, giới thiệu đặc sản của 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Khu ẩm thực có sức chứa 2.700 chỗ ngồi, phục vụ du khách thưởng thức ẩm thực 3 miền khi tham quan triển lãm. Ngoài ra, ở mỗi sảnh tại trung tâm triển lãm sẽ có các khu cà phê riêng, thức ăn nhanh phục vụ du khách.

Ông Tạ Quang Đông cho biết thêm, đến nay, mọi hoạt động chuẩn bị cho triển lãm cơ bản hoàn thành theo tiến độ đặt ra, tất cả gian hàng đã bước vào giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Ở các gian hàng, cách bố trí đã hợp lý, có chủ đề thống nhất, nội dung hứa hẹn hấp dẫn, trưng bày đẹp…

Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh: Với không gian trưng bày đa dạng và nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động, Triển lãm không chỉ là sự kiện chính trị-văn hóa quan trọng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần dân tộc, khơi dậy khát vọng xây dựng đất nước hùng cường. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quốc khánh 2/9, tạo không khí phấn khởi, đoàn kết, đoàn kết toàn dân./.