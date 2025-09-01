Triển lãm thành tựu đất nước mỗi ngày đón hàng trăm nghìn lượt khách tham quan

Rất đông người dân đã đến với khu Trưng bày của TTXVN quay video, chụp hình với hệ thống photobooth camera 360 để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng cho bản thân và gia đình. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN

Trong những ngày tới, trong khuôn khổ của Triển lãm thành tựu đất nước sẽ tiếp tục diễn ra các chương trình nghệ thuật, giao lưu nhằm tạo thêm nhiều hoạt động trải nghiệm, giúp công chúng vừa thưởng lãm vừa thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn mà đất nước đã đạt được. Công tác đón tiếp, hướng dẫn, đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường sẽ được tăng cường, nhằm phục vụ tốt nhất lượng khách dự kiến tiếp tục tăng cao trong các ngày cao điểm sắp tới.

Triển lãm Thành tựu đất nước diễn ra từ 28/8 – 5/9 tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (xã Đông Anh, Hà Nội), quy tụ 230 gian hàng, quy mô gần 260.000 m2, trưng bày nhiều sản phẩm, hình ảnh, giới thiệu thành tựu của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ ngành, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước tiêu biểu.

Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia có tổng diện tích hơn 90ha là tổ hợp trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á trong thời điểm hiện tại và thuộc tốp 10 tổ hợp triển lãm lớn nhất thế giới. Điểm nhấn là Tòa nhà triển lãm Kim Quy, công trình biểu tượng với mái vòm thép nặng 24.000 tấn, cao 56m, mô phỏng hình ảnh Thần Kim Quy gắn với truyền thuyết mảnh đất di sản Cổ Loa. Với diện tích khoảng 130.000m² gồm 9 đại sảnh và 1 sảnh trung tâm, công trình là không gian lý tưởng để tổ chức các triển lãm chuyên đề và sự kiện quy mô lớn. Chính vì công trình có quy mô lớn, nhiều con đường tới Trung tâm được xây dựng mới, nâng cấp rộng, nhiều nơi đỗ xe, do đó người dân ở nhiều tỉnh, thành phố biết được thông tin đã dồn về để tham quan.