Triển lãm thành tựu đất nước: Khám phá nét văn hóa các dân tộc và sản phẩm “Made in Việt Nam”
* Trải nghiệm chiều sâu văn hóa các dân tộc
Thiết kế theo hình dáng một bông hoa sen với 6 cánh cách điệu trên tổng diện tích 400m2, không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo được chia thành 4 khu. Đó là khu giới thiệu chung với chủ đề “Việt Nam đa sắc - đồng lòng”; khu công tác dân tộc với chủ đề “Lịch sử hào hùng, khát vọng vươn mình”; khu công tác tôn giáo với chủ đề “Tín ngưỡng, tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”. Khu về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi: Chủ trương lớn, hành động nhanh, hoàn thành sớm”. Đặc biệt, gian hàng có sự xuất hiện của 2 robot mặc trang phục dân tộc, nói tiếng dân tộc (tiếng Kinh, Tày, M’Nông, Bahnar, Ê-Đê, Chăm, Khmer…) và cả ngoại ngữ khi tiếp khách đến thăm.
Bạn Nguyễn Hồng Vân (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: Em đang viết bài về đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam, nên đến Triển lãm để tìm kiếm thông tin. Tại gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, em khám phá được rất nhiều thông tin bổ ích cho đề tài của mình như: Bản sắc văn hóa dân tộc (trang phục, nhạc cụ, công cụ trong đời sống hằng ngày…); nỗ lực của đồng bào các dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội… Đặc biệt, em được tìm hiểu về hành trình Đảng, Nhà nước chăm lo cho đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo cũng như hoạt động tích cực của đồng bào, tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua. Đây sẽ là những kiến thức và trải nghiệm quý giá để em khai thác và phát triển nghiên cứu trong ngành học của mình.
Nghệ nhân dân gian Mùa Y Bía (dân tộc Mông, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ) tham gia trình diễn vẽ sáp ong trên thổ cẩm tại khu trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bà Mùa Y Bía coi đây là cơ hội để giới thiệu nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc của dân tộc Mông đến với người dân cả nước và du khách quốc tế. Nhiều du khách cũng đã tới và trải nghiệm quá trình vẽ sáp ong trên thổ cẩm và được bà Bía dành tặng một tấm khăn tay vẽ họa tiết sáp ong như một cách lưu giữ những kỷ niệm khi đến thăm Triển lãm.
“Được tham gia trình diễn từ ngày khai mạc triển lãm, tôi đã dành thời gian đi tham quan các khu trưng bày và thấy thực sự tự hào, mọi thứ đều rất hiện đại, mới lạ. Du khách cũng rất thích thú với trải nghiệm vẽ sáp ong trên thổ cẩm. Khi trở về quê tôi sẽ đem những điều này kể lại với đồng bào và con cháu trong nhà”, bà Mùa Y Bía tự hào chia sẻ.
* Tự hào với sản phẩm “Made in Việt Nam”
Khu trưng bày trong nhà của Bộ Quốc phòng trưng bày 334 sản phẩm gồm vật phẩm lịch sử, bản sao, bản phục chế, hình ảnh, vũ khí trang bị; sản phẩm ngành hậu cần - kỹ thuật như: Quân phục, quân lương đặc chủng, tàu vận tải, vật chất, trang bị quân y... Tại khu trưng bày ngoài trời giới thiệu 96 sản phẩm thuộc 61 chủng loại trang thiết bị, chia thành 8 khu vực: 1 khu vực điều hành và 7 khu vực vũ khí trang bị, gồm: Hải quân, Phòng không - Không quân; Tác chiến điện tử, Thông tin liên lạc, Pháo mặt đất, Pháo tự hành, khí tài đặc chủng.
Bác Tạ Đức Thắng (70 tuổi), sĩ quan thuộc Binh chủng Không quân, thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân đã nghỉ hưu cùng đại gia đình hơn 30 người từ Phú Thọ lên Hà Nội để xem Triển lãm thành tựu đất nước. Bác chia sẻ sự tự hào và vui mừng khi chứng kiến tất cả các ngành khoa học, kỹ thuật đều đã có những bước tiến đáng kinh ngạc thông qua Triển lãm. “Là một người lính, được quan sát và tìm hiểu về những vũ khí của Bộ Quốc phòng tại Triển lãm lần này thực sự là niềm vui khó tả. Tôi thực sự rất hạnh phúc và tự hào về quê hương Việt Nam hôm nay”, bác Thắng nói.
Chị Đinh Ngọc Mai (Đống Đa, Hà Nội) biết đến Triển lãm 80 thành tựu đất nước qua báo chí, truyền thông. Chị chia sẻ đã tìm hiểu về 80 năm lịch sử phát triển của đất nước, từ những khó khăn gian khổ trong kháng chiến, đất nước ta hôm nay đã thực sự đổi thay, phát triển. Không khí của Triển lãm lần này khiến chị thực sự xúc động và tự hào. Chị và gia đình rất háo hức chờ tới ngày khai mạc để được vào tham quan triển lãm và đặc biệt ấn tượng với khu trưng bày của Bộ Quốc phòng. Không gian mang tính đặc trưng cùng các vũ khí, thiết bị, công nghệ hiện đại khiến cả gia đình dành nhiều thời gian để tìm hiểu và trải nghiệm.
Gia đình chị Vân gồm 14 người (phường Hạc Thành, Thanh Hóa) đã ra Hà Nội từ ngày 27/8 và đã đi tham quan nhiều địa danh nổi tiếng như Lăng Bác, cầu Long Biên, hồ Hoàn Kiếm và có mặt Triển lãm hôm nay. Các thành viên trong gia đình đều rất háo hức và rất ấn tượng với khu trưng bày vũ khí, tên lửa, xe tăng... của Bộ Quốc phòng. "Ban đầu tôi vẫn nghĩ các vũ khí, khí tài được trưng bày tại đây được nhập khẩu nhưng thật vui mừng, tự hào vì mọi thứ đều do Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, sản xuất", chị Vân nói.
Triển lãm “80 năm Hành trình Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” mở cửa miễn phí phục vụ nhân dân và du khách từ ngày 28/8 đến ngày 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) từ 9 giờ đến 22 giờ hằng ngày./.