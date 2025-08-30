Triển lãm thành tựu đất nước: Khám phá nét văn hóa các dân tộc và sản phẩm “Made in Việt Nam”

Gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo tại triển lãm. Ảnh: Thanh Tùng - TTXVN

* Trải nghiệm chiều sâu văn hóa các dân tộc

Thiết kế theo hình dáng một bông hoa sen với 6 cánh cách điệu trên tổng diện tích 400m2, không gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo được chia thành 4 khu. Đó là khu giới thiệu chung với chủ đề “Việt Nam đa sắc - đồng lòng”; khu công tác dân tộc với chủ đề “Lịch sử hào hùng, khát vọng vươn mình”; khu công tác tôn giáo với chủ đề “Tín ngưỡng, tôn giáo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước”. Khu về chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát với chủ đề “Mái ấm cho đồng bào tôi: Chủ trương lớn, hành động nhanh, hoàn thành sớm”. Đặc biệt, gian hàng có sự xuất hiện của 2 robot mặc trang phục dân tộc, nói tiếng dân tộc (tiếng Kinh, Tày, M’Nông, Bahnar, Ê-Đê, Chăm, Khmer…) và cả ngoại ngữ khi tiếp khách đến thăm.

Bạn Nguyễn Hồng Vân (Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ: Em đang viết bài về đồng bào các dân tộc thiểu số Việt Nam, nên đến Triển lãm để tìm kiếm thông tin. Tại gian trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, em khám phá được rất nhiều thông tin bổ ích cho đề tài của mình như: Bản sắc văn hóa dân tộc (trang phục, nhạc cụ, công cụ trong đời sống hằng ngày…); nỗ lực của đồng bào các dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội… Đặc biệt, em được tìm hiểu về hành trình Đảng, Nhà nước chăm lo cho đồng bào các dân tộc, đồng bào tôn giáo cũng như hoạt động tích cực của đồng bào, tín đồ tôn giáo tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 80 năm qua. Đây sẽ là những kiến thức và trải nghiệm quý giá để em khai thác và phát triển nghiên cứu trong ngành học của mình.

Nghệ nhân dân gian Mùa Y Bía (dân tộc Mông, xã Pà Cò, tỉnh Phú Thọ) tham gia trình diễn vẽ sáp ong trên thổ cẩm tại khu trưng bày của Bộ Dân tộc và Tôn giáo. Bà Mùa Y Bía coi đây là cơ hội để giới thiệu nghệ thuật truyền thống giàu bản sắc của dân tộc Mông đến với người dân cả nước và du khách quốc tế. Nhiều du khách cũng đã tới và trải nghiệm quá trình vẽ sáp ong trên thổ cẩm và được bà Bía dành tặng một tấm khăn tay vẽ họa tiết sáp ong như một cách lưu giữ những kỷ niệm khi đến thăm Triển lãm.

“Được tham gia trình diễn từ ngày khai mạc triển lãm, tôi đã dành thời gian đi tham quan các khu trưng bày và thấy thực sự tự hào, mọi thứ đều rất hiện đại, mới lạ. Du khách cũng rất thích thú với trải nghiệm vẽ sáp ong trên thổ cẩm. Khi trở về quê tôi sẽ đem những điều này kể lại với đồng bào và con cháu trong nhà”, bà Mùa Y Bía tự hào chia sẻ.