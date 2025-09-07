Tin tức
Triển lãm thành tựu đất nước: Du lịch các tỉnh, thành phố qua 34 gian trưng bày đặc sắc, độc đáo
* “Tấm thiệp độc đáo” mời khách đến du lịch Ninh Bình
Tại khu vực Nhà triển lãm Kim Quy (sảnh H5, H6, H7), mỗi gian trưng bày như một lát cắt văn hóa đặc sắc, tái hiện sinh động lịch sử, bản sắc và tiềm năng phát triển của từng địa phương. Trong đó, gian trưng bày của tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Ninh Bình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu và check-in lưu niệm.
Với sự chuẩn bị công phu của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, hơn 500 hình ảnh, mô hình, tư liệu và sản phẩm đặc trưng được sắp đặt khoa học trong 10 khu vực chuyên đề, trên diện tích 645m². Không gian này giới thiệu một cách tổng quan, cô đọng về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của quê hương Cố đô – từ lịch sử, địa lý, con người, đến các thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội trong thời kỳ mới.
Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, gian hàng của Ninh Bình còn là một sân khấu văn hóa sống động, nơi các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Chèo, xẩm, chầu văn, ca trù, hát dặm Quyển Sơn, hát trống quân... Những tiết mục này không chỉ trình diễn, mà là “hồn cốt văn hóa” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong không gian hiện đại.
Một điểm nhấn nổi bật là khu vực sa bàn mô hình di tích – di sản được thiết kế công phu. Trung tâm là Tàng Kinh Các cao 5m, từ đó tỏa ra 5 trục chính kết nối với 12 địa danh tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập (gồm: tỉnh Ninh Bình cũ, Hà Nam, Nam Định). Có thể kể đến các địa danh mang giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch đặc sắc bậc nhất miền Bắc tại Ninh Bình như: Chùa Tam Chúc, rừng Cúc Phương, Tràng An, Bái Đính, Cố đô Hoa Lư, Phủ Dầy, Đền Trần, Nhà thờ Đá Phát Diệm, Giáo xứ Bùi Chu…
Các sản phẩm OCOP tiêu biểu, nghề thủ công truyền thống, cùng các ấn phẩm báo chí, sách ảnh, postcard... được giới thiệu như những “cánh cửa nhỏ” dẫn du khách đến gần hơn với vẻ đẹp con người, bản sắc và tiềm năng du lịch - kinh tế của địa phương.
Toàn bộ gian trưng bày được thiết kế mở, liên hoàn, giúp khách tham quan dễ dàng di chuyển, quan sát và trải nghiệm liền mạch. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như màn hình LED, tương tác số, trình chiếu đa phương tiện giúp nội dung được truyền tải sinh động, hấp dẫn và gần gũi hơn. Nhờ đó, nhiều du khách không chỉ ghé thăm mà còn nán lại lâu hơn để tìm hiểu sâu hơn về vùng đất Cố đô.
Trong dòng người đến tham quan, anh Nguyễn Trọng Bình (quê Ninh Bình, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) và vợ là chị Hoàng Tố Nga không giấu được xúc động: “Ninh Bình giờ rộng hơn, nhiều điểm đến hơn sau sáp nhập. Lần đầu tiên, tôi có cái nhìn toàn cảnh về di sản, văn hóa và ẩm thực quê hương. Chắc chắn, tôi sẽ thu xếp đưa gia đình về thăm, đặc biệt là để các con được khám phá mảnh đất giàu truyền thống này”.
Còn với chị Tố Nga, điều khiến chị ấn tượng nhất là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại trong cách trưng bày tại gian trưng bày của tỉnh Ninh Bình. “Đây thực sự là một không gian di sản sống động. Gian trưng bày không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu, có sự kết nối rất hài hòa giữa hồn thiêng sông núi và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của tỉnh trong thời đại mới. Đặc biệt, khu vực sa bàn và trình diễn nghệ thuật thu hút rất đông người đến chụp ảnh, tương tác”, chị Tố Nga chia sẻ.
Với cách thể hiện sáng tạo và đầy cảm xúc, gian trưng bày của tỉnh Ninh Bình không chỉ là nơi giới thiệu thành tựu, mà còn là “tấm thiệp” sống động, đặc sắc mời gọi du khách đến khám phá và trải nghiệm một vùng đất vừa mang dấu ấn nghìn năm lịch sử, vừa tràn đầy sức sống đổi mới trong hiện tại.
* Hãy đến và trải nghiệm du lịch thu nhỏ
Giữa không gian rực rỡ sắc màu tại khu vực sảnh H5, gian trưng bày của tỉnh Lâm Đồng như một “vườn cao nguyên” thu nhỏ - nơi hội tụ nhiều gam màu văn hóa đặc trưng của vùng đất sau sáp nhập, rộng hơn 24.000 km² và có dân số hơn 3,8 triệu người.
Với chủ đề kết nối “Ngàn hoa - Biển xanh - Đại ngàn”, gian trưng bày tái hiện một Lâm Đồng năng động, đa dạng và giàu tiềm năng phát triển. Không gian được bố trí thành nhiều khu vực giới thiệu về lịch sử, con người, cảnh quan và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, từ du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao đến công nghiệp chế biến.
Đặc biệt, vườn hoa tươi được vận chuyển trực tiếp từ Đà Lạt ra Hà Nội trở thành tâm điểm thu hút đông đảo khách tham quan. Không chỉ ngắm hoa, khách còn được thưởng thức trà cao nguyên, trò chuyện với cán bộ địa phương để tìm hiểu về các tour, sản phẩm OCOP hay tiềm năng đầu tư, tất cả tạo nên một không gian vừa thư giãn, vừa giàu thông tin.
Không gian trưng bày cũng lồng ghép khéo léo những tư liệu về văn hóa các dân tộc thiểu số, từ trang phục, nhạc cụ đến hình ảnh đời sống cộng đồng khiến mỗi góc gian hàng trở thành một “câu chuyện kể bằng hình ảnh” về sự giao thoa văn hóa giữa rừng - biển - cao nguyên.
“Tôi không ngờ một không gian triển lãm lại có thể tái hiện chân thực đến thế một vùng đất xa xôi như Lâm Đồng. Từ sắc hoa, hương trà đến tiếng nhạc dân tộc, tất cả khiến tôi muốn được đến Lâm Đồng, Đà Lạt trải nghiệm khi có cơ hội”, chị Nguyễn Thị Thương (phường Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.
Với chị Trần Thanh Huyền (đến từ tỉnh Lào Cai), các gian trưng bày của các địa phương miền núi phía Bắc của Việt Nam như: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Lào Cai… đều vô cùng “thật” bởi các chất liệu và cả những người dân bản địa được huy động xuống tham gia triển lãm. Để đi hết các tỉnh miền núi phía Bắc, có thể khách tham quan sẽ mất nửa tháng rong ruổi trên ô tô, nhưng đến với triển lãm, chỉ cần vài giờ đồng hồ, du khách có thể đi qua những miền văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh, từ việc được nhìn ngắm trang phục, nghe những làn điệu dân ca, thưởng thức một số đặc sản địa phương đến việc chụp vô số tấm ảnh đẹp với những điểm đến hấp dẫn của các địa phương.
Dành hơn 3 giờ tham quan các gian trưng bày, bà Nguyễn Bích Hằng (tỉnh Lạng Sơn) cho biết: “Chỉ trong một buổi chiều, tôi đã tìm hiểu được toàn bộ các địa phương của Việt Nam sau sáp nhập. Ấn tượng nhất với tôi là những mô hình độc đáo, đậm đà bản sắc tại các khu trưng bày như: Thanh Hóa với mô hình Thành nhà Hồ đồ sộ; Khánh Hòa dựng mô hình hang yến sinh động giới thiệu đặc sản yến sào; Cà Mau có mô hình cua Cà Mau làm điểm nhấn. Khu vực Đà Nẵng nổi bật với hình ảnh Cầu Rồng và góc phố cổ Hội An thu nhỏ. Thành phố Huế chinh phục người xem bằng kiến trúc cung đình đặc trưng cùng phần trình diễn Nhã nhạc cung đình, trong khi Gia Lai thu hút với màn biểu diễn võ Bình Định sôi động của các võ sư trẻ”.
Đến với các gian trưng bày không chỉ là dịp để nhìn lại những thành tựu nổi bật của các địa phương trong quá trình xây dựng và phát triển, mà mỗi khách tham quan sẽ được tận mắt nhìn thấy những hình ảnh, hiện vật, mô hình, tai được nghe những âm thanh và cảm xúc được “chạm” vào bản sắc văn hóa dân tộc của các vùng miền. Từ không gian văn hóa đậm núi rừng của các tỉnh miền Bắc, những di sản nổi tiếng của vùng Cố đô Ninh Bình, miền Trung đầy nắng và gió cho đến Đồng bằng sông Cửu Long trù phú, Triển lãm thành tựu đất nước thực sự mang đến một “hành trình du lịch thu nhỏ”. Qua đó, người xem không chỉ hiểu hơn về từng vùng đất, mà còn được khơi dậy cảm hứng khám phá, để mỗi người tự viết tiếp hành trình yêu nước bằng những chuyến đi đầy trải nghiệm trên dải đất hình chữ S thân yêu./.