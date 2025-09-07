Triển lãm thành tựu đất nước: Du lịch các tỉnh, thành phố qua 34 gian trưng bày đặc sắc, độc đáo

Không gian Triển lãm Thành tựu Đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội). Ảnh: Lê Đông - TTXVN

Tại khu vực Nhà triển lãm Kim Quy (sảnh H5, H6, H7), mỗi gian trưng bày như một lát cắt văn hóa đặc sắc, tái hiện sinh động lịch sử, bản sắc và tiềm năng phát triển của từng địa phương. Trong đó, gian trưng bày của tỉnh Ninh Bình với chủ đề “Ninh Bình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam” nổi bật, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu và check-in lưu niệm.



Với sự chuẩn bị công phu của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, hơn 500 hình ảnh, mô hình, tư liệu và sản phẩm đặc trưng được sắp đặt khoa học trong 10 khu vực chuyên đề, trên diện tích 645m². Không gian này giới thiệu một cách tổng quan, cô đọng về chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển của quê hương Cố đô – từ lịch sử, địa lý, con người, đến các thành tựu kinh tế, văn hóa – xã hội trong thời kỳ mới.



Không chỉ là nơi trưng bày hiện vật, gian hàng của Ninh Bình còn là một sân khấu văn hóa sống động, nơi các nghệ sĩ biểu diễn trực tiếp các loại hình nghệ thuật truyền thống như: Chèo, xẩm, chầu văn, ca trù, hát dặm Quyển Sơn, hát trống quân... Những tiết mục này không chỉ trình diễn, mà là “hồn cốt văn hóa” tiếp tục được gìn giữ và lan tỏa trong không gian hiện đại.



Một điểm nhấn nổi bật là khu vực sa bàn mô hình di tích – di sản được thiết kế công phu. Trung tâm là Tàng Kinh Các cao 5m, từ đó tỏa ra 5 trục chính kết nối với 12 địa danh tiêu biểu của tỉnh Ninh Bình sau sáp nhập (gồm: tỉnh Ninh Bình cũ, Hà Nam, Nam Định). Có thể kể đến các địa danh mang giá trị lịch sử, văn hóa và du lịch đặc sắc bậc nhất miền Bắc tại Ninh Bình như: Chùa Tam Chúc, rừng Cúc Phương, Tràng An, Bái Đính, Cố đô Hoa Lư, Phủ Dầy, Đền Trần, Nhà thờ Đá Phát Diệm, Giáo xứ Bùi Chu…



Các sản phẩm OCOP tiêu biểu, nghề thủ công truyền thống, cùng các ấn phẩm báo chí, sách ảnh, postcard... được giới thiệu như những “cánh cửa nhỏ” dẫn du khách đến gần hơn với vẻ đẹp con người, bản sắc và tiềm năng du lịch - kinh tế của địa phương.



Toàn bộ gian trưng bày được thiết kế mở, liên hoàn, giúp khách tham quan dễ dàng di chuyển, quan sát và trải nghiệm liền mạch. Việc ứng dụng công nghệ hiện đại như màn hình LED, tương tác số, trình chiếu đa phương tiện giúp nội dung được truyền tải sinh động, hấp dẫn và gần gũi hơn. Nhờ đó, nhiều du khách không chỉ ghé thăm mà còn nán lại lâu hơn để tìm hiểu sâu hơn về vùng đất Cố đô.



Trong dòng người đến tham quan, anh Nguyễn Trọng Bình (quê Ninh Bình, hiện sống tại Thành phố Hồ Chí Minh) và vợ là chị Hoàng Tố Nga không giấu được xúc động: “Ninh Bình giờ rộng hơn, nhiều điểm đến hơn sau sáp nhập. Lần đầu tiên, tôi có cái nhìn toàn cảnh về di sản, văn hóa và ẩm thực quê hương. Chắc chắn, tôi sẽ thu xếp đưa gia đình về thăm, đặc biệt là để các con được khám phá mảnh đất giàu truyền thống này”.



Còn với chị Tố Nga, điều khiến chị ấn tượng nhất là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại trong cách trưng bày tại gian trưng bày của tỉnh Ninh Bình. “Đây thực sự là một không gian di sản sống động. Gian trưng bày không chỉ đẹp mà còn có chiều sâu, có sự kết nối rất hài hòa giữa hồn thiêng sông núi và khát vọng vươn mình mạnh mẽ của tỉnh trong thời đại mới. Đặc biệt, khu vực sa bàn và trình diễn nghệ thuật thu hút rất đông người đến chụp ảnh, tương tác”, chị Tố Nga chia sẻ.



Với cách thể hiện sáng tạo và đầy cảm xúc, gian trưng bày của tỉnh Ninh Bình không chỉ là nơi giới thiệu thành tựu, mà còn là “tấm thiệp” sống động, đặc sắc mời gọi du khách đến khám phá và trải nghiệm một vùng đất vừa mang dấu ấn nghìn năm lịch sử, vừa tràn đầy sức sống đổi mới trong hiện tại.