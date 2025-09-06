Tin tức
Triển lãm thành tựu đất nước: Cơ hội để các tỉnh, thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương
Đến với triển lãm, các địa phương, đơn vị đã phát huy công nghệ, thiết bị trình chiếu đa phương tiện, ánh sáng đa tầng, kết hợp lời dẫn thông minh, với những hình ảnh, âm thanh rõ ràng nhất, tạo dựng nên một bức tranh đầy đủ, sinh động về đất nước, con người, nét văn hóa, đáng quan tâm nhất là các thành tựu nổi bật của các địa phương nói riêng, của Việt Nam nói chung.
Ông Vũ Hoàng Kỳ, một người dân ở xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng cho hay: Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 mang rất nhiều ý nghĩa. Đây là dịp để nhiều người dân đi tham quan, để hiểu biết hơn về tình tình phát triển của đất nước. Theo ông Kỳ, trong không gian triển lãm có sự tham gia của hầu hết các tỉnh, thành, bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế… do đó, khi tham quan triển lãm, mỗi người đều như được ngắm nhìn bức tranh tổng quát, cùng những đánh giá đầy đủ về các lĩnh vực kinh tế- xã hội của 34 tỉnh, thành phố nằm trong dải đất hình chữ S.
Bà Lê Tâm (60 tuổi), xã Thạch Thất, Hà Nội kể: Đi xem Triển lãm thành tựu đất nước, tôi rất thích các gian trưng bày, giới thiệu làng nghề của Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn... với nhiều mặt hàng đặc sản địa phương nổi bật, đặc sắc, nhất là khu giới thiệu ẩm thực của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến xem tham quan các gian hàng, tôi có cảm giác mỗi gian hàng là một tỉnh, thành phố thu nhỏ để du khách cảm nhận, trải nghiệm và hòa mình vào cảnh vật, cảm xúc và không gian của địa phương đó.
Chị Nguyễn Lan Phương, Trưởng phòng Giáo dục Truyền thông, Bảo tàng Lào Cai chia sẻ: Để người dân đến Triển lãm thành tựu đất nước hiểu rõ hơn về quê hương, tỉnh đã tổ chức giới thiệu các thông tin cơ bản về tỉnh Lào Cai, các khu du lịch của tỉnh. Tỉnh cử 25 người là nghệ nhân và thành viên các câu lạc bộ dân ca, dân vũ, thực hiện biểu diễn, các nội dung như múa gậy sinh tiền (người Mông); sáo Mông; múa xòe Thái; khèn Mông; múa chim Gâu, sáo mũi của người Xa Phó... Lào Cai cũng đưa xuống Triển lãm thành tựu đất nước hàng trăm sản vật quý do đồng bào các dân tộc sản xuất, từ núi rừng tự nhiên ban tặng. Thông qua Triển lãm thành tựu đất nước, Lao Cai có nhiều cơ hội phát triển, nhất là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, góp phần thúc đẩy địa phương giàu mạnh.
Theo ông Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh: Tỉnh Bắc Ninh coi Triển lãm thành tựu đất nước là dịp quan trọng để giới thiệu những thành tựu nổi bật, đồng thời quảng bá hình ảnh Bắc Ninh đến bạn bè trong nước và quốc tế. Vì thế, mỗi tư liệu, mỗi hình ảnh đều được chọn lọc kỹ và thể hiện bằng công nghệ hiện đại để vừa tạo ấn tượng về thị giác, vừa khơi gợi chiều sâu văn hóa. Qua đó cũng là lời mời bạn bè cả nước và quốc tế đến trải nghiệm miền di sản.Triển lãm thành tựu đất nước kéo dài thêm 10 ngày so với kế hoạch ban đầu. Việc kéo dài thời gian triển lãm đến 15/9 nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng và tạo điều kiện để nhân dân có thêm thời gian tham quan và trải nghiệm các hoạt động, sự kiện./.