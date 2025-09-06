Triển lãm thành tựu đất nước: Cơ hội để các tỉnh, thành phố quảng bá hình ảnh, tiềm năng địa phương

Hàng chục vạn người dân đã đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm tại Trung tâm triển lãm Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đến với triển lãm, các địa phương, đơn vị đã phát huy công nghệ, thiết bị trình chiếu đa phương tiện, ánh sáng đa tầng, kết hợp lời dẫn thông minh, với những hình ảnh, âm thanh rõ ràng nhất, tạo dựng nên một bức tranh đầy đủ, sinh động về đất nước, con người, nét văn hóa, đáng quan tâm nhất là các thành tựu nổi bật của các địa phương nói riêng, của Việt Nam nói chung.

Ông Vũ Hoàng Kỳ, một người dân ở xã Lai Khê, thành phố Hải Phòng cho hay: Triển lãm thành tựu đất nước được tổ chức vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 mang rất nhiều ý nghĩa. Đây là dịp để nhiều người dân đi tham quan, để hiểu biết hơn về tình tình phát triển của đất nước. Theo ông Kỳ, trong không gian triển lãm có sự tham gia của hầu hết các tỉnh, thành, bộ, ngành, các tập đoàn kinh tế… do đó, khi tham quan triển lãm, mỗi người đều như được ngắm nhìn bức tranh tổng quát, cùng những đánh giá đầy đủ về các lĩnh vực kinh tế- xã hội của 34 tỉnh, thành phố nằm trong dải đất hình chữ S.

Bà Lê Tâm (60 tuổi), xã Thạch Thất, Hà Nội kể: Đi xem Triển lãm thành tựu đất nước, tôi rất thích các gian trưng bày, giới thiệu làng nghề của Hà Nội, Hải Phòng, Lạng Sơn... với nhiều mặt hàng đặc sản địa phương nổi bật, đặc sắc, nhất là khu giới thiệu ẩm thực của Thành phố Hồ Chí Minh. Đến xem tham quan các gian hàng, tôi có cảm giác mỗi gian hàng là một tỉnh, thành phố thu nhỏ để du khách cảm nhận, trải nghiệm và hòa mình vào cảnh vật, cảm xúc và không gian của địa phương đó.