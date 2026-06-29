Triển lãm Sài Gòn - Gia Định - Thành phố Hồ Chí Minh: Bản anh hùng ca kỷ nguyên vươn mình

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu cột mốc vàng son tròn nửa thế kỷ ngày Thành phố mang tên Bác. Không chỉ giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, triển lãm là một bản anh hùng ca, tái hiện sống động hành trình hơn 300 năm mở đất, giữ đất và 50 năm rực rỡ dưới tên gọi Thành phố Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Có 185 bức ảnh tư liệu quý giá được trưng bày tại Công viên Chi Lăng, các tuyến đường Đồng Khởi – Lý Tự Trọng (phường Sài Gòn), soi rọi lại một Sài Gòn - Gia Định trung dũng, kiên cường qua các phong trào khởi nghĩa vào cuối thể kỷ XIX, đến ngọn lửa Nam Kỳ khởi nghĩa năm 1940, hào khí Nam bộ kháng chiến năm 1945 và đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Các cựu chiến binh xem ảnh trưng bày tại triển lãm. Ảnh: Liên Sơn - TTXVN

Triển lãm cũng giới thiệu những thành tựu về phát triển hạ tầng, kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế, hoạt động đối ngoại, giao lưu hữu nghị - du lịch, đảm bảo quốc phòng – an ninh, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Việt Nam, tri ân những tấm lòng nhân hậu, những con người đã và đang lặng lẽ cống hiến cho sự phát triển của Thành phố, làm nên một Thành phố Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình suốt 50 năm qua.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh, qua triển lãm, người dân Thành phố càng nhận thức sâu sắc và tự hào về truyền thống để tri ân quá khứ, bồi đắp trách nhiệm đối với hiện tại và tương lai. Ông kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên và người dân, nhất là thế hệ trẻ, cần tiếp tục gìn giữ, phát huy những giá trị tốt đẹp của vùng đất này; không ngừng học tập, lao động, sáng tạo và cống hiến, góp phần xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ông cũng mong rằng mỗi người dân Thành phố mang tên Bác sẽ mang theo niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, nuôi dưỡng khát vọng cống hiến để cùng viết tiếp bản anh hùng ca của Thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới./.