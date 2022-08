Triển lãm "Theo dấu chân Đại tướng": Truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ bước tiếp hành trình của cha ông

Ban Tổ chức tặng quà cho các học sinh vượt khó học giỏi của thành phố Hạ Long. Ảnh: TTXVN Tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung (ngoài cùng bên trái) giới thiệu cho khán giả về các tác phẩm của mình tại Triển lãm. Ảnh: TTXVN

Nhân dịp này, Ban Tổ chức trao 43 suất quà (mỗi suất trị giá 700 nghìn đồng) cho trẻ em học giỏi, có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Hạ Long.

Triển lãm giới thiệu đến công chúng 110 bài thơ của nhà giáo, nhà thơ, nhà báo Nguyễn Thị Mỹ Dung, người có cơ duyên gặp gỡ, viết nhiều bài báo, bài thơ về Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong suốt hơn 20 năm qua. Triển lãm gồm 3 chủ đề: Làm nên Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Vị tướng trong lòng dân và Sáng mãi ngàn năm. Hơn 100 bài thơ được khắc họa và trình bày quy mô trên 92 tấm panô in lụa và khung tre ngà, với hình ảnh minh họa do Thông tấn xã Việt Nam và nghệ sỹ nhiếp ảnh Trần Hồng cung cấp.

Tại không gian triển lãm, chủ đề "Làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ" giới thiệu về toàn cảnh Chiến dịch Điện Biên Phủ dưới sự lãnh đạo tài tình của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Từng đối sách chiến đấu, từng trận chiến giằng co trên chiến trường Điện Biên Phủ gắn với những địa danh huyền thoại đồi A1, đổi C1, đồi E1, cánh đồng Mường Thanh, Hồng Cúm, đồi Độc lập, đồi Him Lam, hầm Đờ Cát... hay những cái tên bất tử Bế Văn Đàn, Phan Đình Giót... được tái hiện sinh động súc tích qua những lời thơ, lời diễn ca mộc mạc giản dị của tác giả Nguyễn Thị Mỹ Dung và được giới thiệu nhuần nhuyễn với những bức ảnh lịch sử vô giá, giàu cảm xúc. Chủ đề "Vị tướng trong lòng dân" giới thiệu những khoảnh khắc đời thường, dung dị về một vị Tướng huyền thoại, một nhà quân sự lỗi lạc của Việt Nam. Đó là những phút giây bình dị an nhiên giữa đời thường hay giản đơn là nụ cười ấm áp với những người thân trong cuộc sống thường nhật. Bên cạnh đó, chủ đề cũng giới thiệu tình yêu, sự trân trọng và cảm phục của Đại tướng dành cho những bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các nữ chiến sĩ, sự quan tâm, cổ vũ dành cho các chiến sĩ trên mọi mặt trận và tình yêu của nhân dân, đồng đội dành cho vị Đại tướng anh hùng. Chủ đề thứ ba "Sáng mãi ngàn năm" là lời khẳng định tình yêu, niềm kính phục của nhân dân Việt Nam dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, thể hiện qua những khoảnh khắc xúc động trong ngày Lễ Quốc tang, tiễn đưa Đại tướng về quê nhà Quảng Bình.

Theo Ban Tổ chức, triển lãm như một món quà ý nghĩa và lời tri ân sâu sắc, tưởng nhớ đến vị tướng tài ba, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam, một thiên tài quân sự của dân tộc Việt Nam và thế giới qua mọi thời đại. Đồng thời, thông qua triển lãm để truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay bước tiếp hành trình của cha ông, sống và hành động với tinh thần "Dĩ công vi thượng" như Đại tướng đã thực hiện suốt cuộc đời sự nghiệp cách mạng của mình góp phần xây dựng và phát triển một Việt Nam hòa bình, thịnh vượng. Đây cũng là dịp để giáo dục truyền thống cách mạng anh hùng cho trẻ em vùng mỏ nói riêng và thế hệ trẻ cả nước nói chung./.