Triển lãm mỹ thuật Giấc mơ của những giấc mơ thu hút nghệ sĩ và người yêu hội hoạ. Ảnh: Mai Trang- TTXVN

Triển lãm quy tụ 32 tác phẩm đặc sắc của 8 họa sĩ đương đại gồm: Trần Nguyên Đán, Trần Văn Mãng, Phan Thanh Bình, Trần Anh Huy, Nguyễn Vũ Lân, Hoàng Đăng Khanh, Lê Hữu Long và Lê Thừa Hải. Các tác phẩm trưng bày tạo nên một không gian nghệ thuật đa sắc, phản ánh những góc nhìn phong phú về đời sống và nghệ thuật đương đại Việt Nam. Mỗi tác phẩm mang trong mình một mảnh ký ức, một cảm nhận về đời sống, hay một khát vọng hướng về điều chưa được nhìn thấy.



Các tác phẩm trải dài từ phong cảnh, trừu tượng đến những suy tư về đời sống đương đại, thể hiện qua nhiều chất liệu và cách tiếp cận khác nhau. Qua đó, các nghệ sĩ khai thác các chủ đề về không gian, ký ức và ngôn ngữ thị giác; đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa truyền thống và thực hành nghệ thuật hiện đại.



Bậc thầy Trần Nguyên Đán mang đến kỹ thuật in khắc gỗ điêu luyện qua các tác phẩm như Say rượu chợ phiên và Huyền thoại Thánh Gióng, khơi gợi những huyền thoại dân gian bằng màu sắc mạnh mẽ. Trong khi đó, nghệ sĩ Trần Văn Mãng, "người gác đền" của phố cổ Bao Vinh lại lưu giữ sự tĩnh lặng của Cố đô qua các bức sơn dầu dày đặc như Phố xanh, Nắng qua làng và Mùa đông.



Góc nhìn hiện đại và kiến trúc sắc màu được thể hiện rõ nét qua các tác phẩm Vườn Eden, Bóng thời gian hay Tiếng vọng của nghệ sĩ Phan Thanh Bình. Đồng điệu về tầm nhìn panorama, họa sĩ Lê Hữu Long dẫn dắt người xem qua các tầng lớp phong cảnh từ sự uy nghi của Hoàng cung xanh, Hương ngô đồng đến nét hùng vĩ của Điệp trùng Tây Bắc.



Sự lãng mạn của ánh sáng và không gian được bắt trọn bởi họa sĩ Trần Anh Huy qua những khoảnh khắc phố xá xao động như Đường Bạch Đằng sau cơn mưa, Hoa Xuân trên phố. Ngược lại, họa sĩ Hoàng Đăng Khanh tạo ra một thế giới bồng bềnh, tĩnh mịch trong Trăng nội thành hay Nhà trên đồi. Hai họa sĩ Nguyễn Vũ Lân và Lê Thừa Hải gây ấn tượng mạnh với người xem bằng những cuộc "khai quật" hình thể và vật chất trên bề mặt tranh qua các tác phẩm như Trầm tích, Giao thoa và bộ ba Vết tích.

Triển lãm mở cửa đón du khách tham quan đến ngày 23/3./.