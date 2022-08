Các đại biểu thực hiện nghi lễ cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị (Bộ Công an Việt Nam) nêu rõ, Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào có mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống, gắn bó toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, trong đó đặc biệt là hợp tác, phối hợp về quốc phòng và an ninh. Trong nhiều năm qua, trên cơ sở các hiệp ước, hiệp định, thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao ba nước, Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Lào và chính quyền, nhân dân các địa phương biên giới mỗi nước, đã và đang tích cực hợp tác, phối hợp triển khai các mặt công tác nhằm tăng cường bảo đảm an ninh, trật tự, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng cùng sự ổn định, phát triển ở mỗi nước và trong khu vực.

Những năm gần đây, quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống đặc biệt giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Bộ Công an Lào tiếp tục được củng cố, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu. Quan hệ hợp tác, tin cậy, giúp đỡ lẫn nhau của lực lượng Công an ba nước không chỉ được thể hiện trên các lĩnh vực đảm bảo an ninh chính trị, phòng, chống tội phạm, mà còn được thể hiện thông qua nhiều hình thức, hoạt động về đào tạo nguồn nhân lực, về hỗ trợ hậu cần, kỹ thuật, y tế..., góp phần xây dựng lực lượng Công an Việt Nam, Campuchia, Lào ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và trọng trách mà Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân mỗi nước giao phó.

Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh, Triển lãm “Lực lượng Công an Việt Nam - Campuchia - Lào - Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác” được tổ chức nhằm Kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2022); 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24/6/1967 - 24/6/2022).

Triển lãm trưng bày, giới thiệu khoảng 300 hình ảnh; trên 500 tài liệu hiện vật và ấn phẩm tiêu biểu, với 3 chủ đề. Chủ đề thứ nhất "Khánh tiết" thể hiện về sự quan tâm, ghi nhận của lãnh tụ; của Đảng, Nhà nước và Chính phủ đối với lực lượng Công an mỗi nước.

Chủ đề thứ hai với nội dung "Lực lượng Công an Campuchia - Việt Nam - dấu ấn hữu nghị và hợp tác" giới thiệu những hình ảnh và tư liệu về hợp tác trao đổi đoàn cấp cao giữa Bộ Nội vụ Campuchia và Bộ Công an Việt Nam; hoạt động và thành tựu tiêu biểu trong phối hợp, hỗ trợ đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an Campuchia và Công an Việt Nam.

Chủ đề thứ ba với nội dung "Lực lượng Công an Lào - Việt Nam - dấu ấn hữu nghị và hợp tác" giới thiệu các hoạt động và thành quả trong hợp tác cấp cao giữa Bộ Công an Lào và Bộ Công an Việt Nam; hình ảnh và tư liệu tiêu biểu phản ánh kết quả phối hợp, hỗ trợ đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Công an Lào và Công an Việt Nam.

Triển lãm cũng là hoạt động thiết thực nhằm cung cấp, bổ sung thông tin, hiểu biết đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ về ý nghĩa, giá trị mối quan hệ hợp tác, hữu nghị của lực lượng Công an ba nước; qua đó góp phần củng cố, vun đắp và phát triển mối quan hệ tốt đẹp, bền vững giữa Đảng, nhà nước, Chính phủ và nhân dân ba nước Việt Nam, Campuchia, Lào.

Triển lãm “Lực lượng Công an Việt Nam - Campuchia - Lào - Những dấu ấn hữu nghị và hợp tác” khai mạc ngày 26/8/2022 và mở cửa đến hết ngày 11/9/2022 tại Bảo tàng Công an nhân dân (số 1 Trần Bình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội)./.