Triển lãm “Ký ức thời hoa lửa” tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc

Dâng hoa, dâng hương tri ân các Anh hùng Liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Chín Hầm. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Triển lãm tập trung giới thiệu ý nghĩa ra đời Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các tầng lớp nhân dân đối với công tác “Đền ơn đáp nghĩa”, đồng thời tái hiện những năm tháng đấu tranh hào hùng của dân tộc thông qua các hình ảnh, tư liệu về lòng yêu nước, tinh thần chiến đấu, sự hy sinh của các thế hệ đi trước.



Nhiều tư liệu có giá trị được giới thiệu tại triển lãm: Sắc lệnh số 20/SL do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ngày 16/2/1947 quy định chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất tử sĩ - văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác tri ân thương binh, liệt sĩ; hình ảnh công bố thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh dưới gốc đa tại xóm Bàn Cờ (nay thuộc xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên) ngày 27/7/1947, đánh dấu sự ra đời của Ngày Thương binh - Liệt sĩ.



Các tư liệu cũng tái hiện nhiều dấu mốc lịch sử tiêu biểu gắn với Huế: Đồng chí Nguyễn Chí Thanh vận động nhân dân tham gia Tổng khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945; trận chiến đấu ác liệt giữa quân và dân ta với thực dân Pháp tại khách sạn Morin cuối năm 1946; hình ảnh Tiểu đội 11 cô gái sông Hương trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968…

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mai Trang - TTXVN

Triển lãm dành một không gian chủ đề “Tiếp lửa truyền thống”, giới thiệu các hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống cách mạng và lòng biết ơn đối với các anh hùng liệt sĩ.



Theo ông Nguyễn Đức Lộc, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế, điểm nhấn của triển lãm là cập nhật những hình ảnh mới nhất về Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn thành phố. Qua đó, góp phần lan tỏa thông điệp về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong xây dựng quê hương, đất nước.



Dịp này, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của thành phố Huế, chính quyền địa phương cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và sinh viên Đại học Huế đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu Di tích lịch sử Chín Hầm./.