Triển lãm “Kiều và pháp lam Huế”

Cung An Định - nơi diễn ra triển lãm. Ảnh: Đỗ Trưởng - TTXVN

Triển lãm đã giới thiệu đến người xem bộ tranh Kiều pháp lam gồm 20 bức gắn với những câu thơ trong truyện Kiều của Đại thi hào Nguyễn Du. Đây là những sản phẩm của họa sỹ pháp lam Đỗ Hữu Triết và các cộng sự chế tác, dựa trên bộ tranh minh họa truyện Kiều của họa sỹ Mạnh Hưng vẽ trong sách “Truyện Thúy Kiều” do Nhà in Ngô Tử Hạ (Hà Nội) ấn hành năm 1925. Các họa sĩ pháp lam đã giữ nguyên đường nét và bố cục của tranh gốc nhưng sáng tạo thêm màu sắc đặc biệt do kỹ thuật pháp lam mang lại, tạo nên những tác phẩm độc bản.



Pháp lam là tên gọi của sản phẩm mỹ thuật có cốt bằng đồng, bên ngoài phủ nhiều lớp men với những hình ảnh và màu sắc trang trí, sau đó được đem nung ở nhiệt độ cao. Các tác phẩm pháp lam không chỉ có màu sắc đẹp mà có độ bền cao, có khả năng chống chịu sự ăn mòn của môi trường.



Theo lịch sử, năm Đinh Hợi 1827, vua Minh Mạng đã cho lập Pháp lam tượng cục, cơ quan chuyên lo việc sản xuất đồ pháp lam. Các nghệ nhân pháp lam thời Nguyễn đã sử dụng pháp lam như một loại vật liệu kiến trúc trang trí để xây dựng các công trình của triều đình Huế, với các chủ đề về rồng phượng, chim muông, hoa lá, phong cảnh, thơ văn… Nghệ thuật pháp lam phát triển mạnh vào các triều vua Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức nhưng đến thời vua Đồng Khánh dần sa sút rồi thất truyền. Đến những năm đầu thập niên 2000, công tác khôi phục, hồi sinh thể loại nghệ thuật này mới được bắt đầu và phát triển trong những năm gần đây.

Triển lãm diễn ra đến ngày 30/6./.