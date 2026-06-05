Triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết” và hành trình xoa dịu nỗi đau da cam

Ban tổ chức Triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết” trao tặng 50 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN

Chia sẻ tại triển lãm, Đại tá Phạm Công Hữu, Phó Chính ủy Binh chủng Hóa học thông tin, trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, từ năm 1961 đến năm 1971, quân đội Mỹ đã rải xuống đất nước ta hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, trong đó 61% là chất da cam chứa hơn 366 kg dioxin - một chất cực độc mà khoa học thế giới gọi là “chất độc của loài người”. Hậu quả để lại vô cùng tàn khốc khi hơn 4,8 triệu người Việt Nam bị phơi nhiễm, hàng triệu hecta rừng bị hủy diệt, môi trường bị tàn phá nghiêm trọng, hàng trăm nghìn trẻ em sinh ra với hình hài không trọn vẹn, di chứng tồn tại qua nhiều thế hệ.

Tỉnh Cà Mau - nơi từng là căn cứ cách mạng kiên cường cũng chính là một trong những địa bàn chịu hậu quả nặng nề và dai dẳng nhất của thảm họa da cam. Do đặc thù địa hình sông ngòi chằng chịt và hệ sinh thái rừng ngập mặn đặc trưng, chất độc hóa học khi rải xuống đây đã bám sâu vào nguồn nước, tích tụ trong trầm tích lòng sông và hủy diệt hàng ngàn hecta rừng đước, rừng tràm sinh thái. Đến nay, nhiều khu vực đất đai, nguồn nước vẫn bị ô nhiễm, làm suy giảm nghiêm trọng đa dạng sinh học, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh kế bền vững của người dân nuôi trồng thủy sản. Tại Cà Mau, chất độc da cam đã cướp đi sức khỏe của hàng ngàn thương bệnh binh, người tham gia kháng chiến và người dân vô tội. Nỗi đau ấy không dừng lại ở quá khứ mà vẫn đang âm thầm hiển hiện trong cuộc sống hằng ngày của hàng ngàn gia đình từ những người mẹ gầy mòn chăm sóc đứa con tật nguyền, đến những đứa trẻ thế hệ thứ 3, thứ 4 sinh ra đã mang trong mình dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ.





Đại biểu tham quan và nghe thuyết minh hình ảnh, hiện vật Triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết”. Ảnh: Tuấn Kiệt - TTXVN

Trải qua gần 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ đội Hóa học luôn nêu cao truyền thống “Phòng chống tốt, chiến đấu giỏi”. Từ năm 1995 đến nay, Binh chủng Hóa học đã chủ động điều tra, khoanh vùng, làm chủ công nghệ và xử lý hàng trăm nghìn mét khối đất nhiễm độc, hồi sinh những “vùng đất chết” tại các điểm nóng trên cả nước. Những người lính Hóa học vẫn âm thầm làm việc trong các phòng thí nghiệm, các khu xử lý ô nhiễm. Mỗi mét khối đất được làm sạch, mỗi dòng nước được trả lại sự trong lành chính là “mệnh lệnh từ trái tim” - chiến đấu vì sự sống, vì tương lai xanh của Tổ quốc. Đại tá Phạm Công Hữu đề nghị lãnh đạo tỉnh Cà Mau, các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, động viên cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên đến tham quan triển lãm. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về giá trị của hòa bình, hiểu rõ hơn những mất mát, hy sinh của các thế hệ đi trước và cùng chung tay hành động vì một Việt Nam xanh, sạch, không còn nỗi đau da cam.



Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Lý Vĩ Triều Dương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau cho biết, triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết” không chỉ giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, hiện vật về hậu quả nặng nề của chiến tranh mà còn khẳng định những nỗ lực bền bỉ của Đảng, Nhà nước, Quân đội, các cấp, ngành và toàn xã hội trong công tác khắc phục hậu quả chất độc hóa học, phục hồi môi trường, chăm lo nạn nhân da cam/dioxin và hướng tới phát triển bền vững. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đặc biệt là đơn vị trực tiếp quản lý điểm trưng bày, xây dựng kế hoạch đón tiếp, thuyết minh, tuyên truyền, giới thiệu triển lãm phù hợp với từng nhóm đối tượng công chúng. Đồng thời, tăng cường kết nối với các trường học, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cơ quan, đơn vị và nhân dân đến tham quan, tìm hiểu; đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng phù hợp; lồng ghép nội dung triển lãm với hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục lịch sử, giáo dục môi trường và bồi dưỡng lòng nhân ái cho thế hệ trẻ.

Triển lãm diễn ra từ 5/6 đến 5/7/2026, với 4 phần chính, giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu, hiện vật quý phản ánh gồm: Thảm họa da cam, nỗi đau da cam; Bộ đội Hóa học cùng toàn dân chung tay khắc phục thảm họa và sự cố môi trường; Quân khu 9 tham gia khắc phục hậu quả bom mìn, chất độc hóa học tồn lưu sau chiến tranh và công tác bảo vệ môi trường; Tỉnh Cà Mau bảo vệ môi trường gắn với phát triển bền vững. Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn người xem hiểu rõ hơn về sự tàn khốc của thảm họa da cam; về sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước; sự chung tay của Binh chủng Hóa học, Quân khu 9, Hội Nạn nhân chất độc da cam các cấp và tỉnh Cà Mau trong công cuộc hồi sinh môi trường, giúp đỡ nạn nhân hòa nhập cộng đồng. Từ đó, lan tỏa tinh thần "uống nước nhớ nguồn", tiếp tục kêu gọi cộng đồng mở rộng vòng tay nhân ái, đồng hành cùng những người không may mắn bằng những hành động thiết thực nhất.



Dịp này, Ban tổ chức triển lãm “Hồi sinh những vùng đất chết” đã trao tặng 50 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam/dioxin./.