Triển lãm đa giác quan "Giao thời” - khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam

Khách tham quan triển lãm "Giao thời". Ảnh: TTXVN phát

Theo Ban tổ chức, triển lãm gợi mở về sự giao thoa giữa các thời đại, nơi quá khứ và hiện tại gặp gỡ, đối thoại và tiếp tục được kiến tạo trong tương lai. Đây là một cuộc “viễn du” thị giác về không gian thiên nhiên, văn hóa, di sản sống động qua công nghệ hiện đại 3D mapping với hệ thống cảm biến tương tác, đưa công chúng bước vào hành trình khám phá những giá trị văn hóa Việt Nam dưới góc nhìn mới mẻ, sống động và giàu cảm xúc.

Triển lãm "Giao thời" gồm ba không gian trải nghiệm liên hoàn, như một hành trình xuyên thời gian. Trong đó, chặng 1 với chủ đề “Khởi lưu - Mạch nguyên sinh” là chặng đầu tiên của dòng chảy thời gian, tái hiện lại thế giới của vạn vật thuở sơ khai. Tại đây, công chúng sẽ chìm đắm giữa đại dương nguyên sinh sâu thẳm, những khu rừng đại ngàn và thảm thực vật huyền ảo. Mỗi khách tham quan khi “chạm” vào từng sinh vật sẽ tạo ra sự thức tỉnh sự sống bằng hệ thống cảm biến tương tác, khơi mở những rung cảm nguyên bản nhất của con người trước thiên nhiên kỳ vĩ.

Chặng 2 với chủ đề “Cội thiêng - Mạch văn hóa” đưa công chúng xuôi theo dòng chảy, ánh sáng cô đọng lại để chạm vào “Cội thiêng” thông qua cảm hứng từ hình tượng trống đồng. Tại chặng này, công nghệ được kể bằng thị giác kết hợp thính giác: tiếng trống đồng - âm vang thiêng liêng kết nối đất trời. Qua những nét chạm khắc cổ xưa, giữa những tiếng vọng lịch sử, công chúng sẽ cảm nhận được sức mạnh ngàn năm đang cuộn chảy.



Chặng 3 “Sắc thời - Mạch di sản” lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Đông Hồ, mang tới những ước mơ và hơi thở mộc mạc của người Việt Nam từ hàng trăm năm trước. Bằng nghệ thuật sáng tạo đồ họa trên nền công nghệ 3D mapping hiện đại, toàn bộ căn phòng biến thành một không gian dân gian sống động, rực rỡ sắc màu.



Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam chia sẻ, diễn ra trong những ngày tháng 6 đầy ý nghĩa, hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, triển lãm “Giao thời” là một món quà tinh thần dành cho công chúng, đặc biệt là các gia đình, nơi các thế hệ có thể cùng nhau trải nghiệm, cùng khám phá và cùng chia sẻ những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và di sản dân tộc dưới một hình thức hoàn toàn mới.

Điều đặc biệt của triển lãm nằm ở sự gặp gỡ giữa di sản văn hóa và công nghệ sáng tạo. Thông qua nghệ thuật trình chiếu 3D mapping, hệ thống cảm biến tương tác và ngôn ngữ kể chuyện hiện đại, những giá trị văn hóa tưởng như quen thuộc đã được tái hiện bằng một hình thức mới mẻ, sinh động và gần gũi hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ.

Theo bà Nguyễn Thị Tuyết, trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản là một định hướng quan trọng. Với tinh thần đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực tìm kiếm những phương thức tiếp cận mới để đưa di sản đến gần hơn với công chúng.

Là một thiết chế văn hóa chuyên biệt về phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh gìn giữ, nghiên cứu, trưng bày và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa trong gia đình và xã hội. Đồng thời, mong muốn trở thành một không gian văn hóa mở, nơi kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.

“Thông qua triển lãm, chúng tôi mong muốn giới thiệu đến công chúng một cách tiếp cận mới đối với di sản. Bảo tồn không chỉ là lưu giữ những hiện vật hay câu chuyện của quá khứ, mà còn là làm cho những giá trị ấy tiếp tục được sống trong hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai. Khi công nghệ được ứng dụng một cách sáng tạo và có trách nhiệm, nó sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản bằng sự hứng thú, tương tác và trải nghiệm trực tiếp”, bà Nguyễn Thị Tuyết nhấn mạnh.

Triển lãm “Giao thời” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, phối hợp với VietArt, LumiPark và LumiTech tổ chức thực hiện, mở cửa đón khách tham quan đến hết ngày 31/7/2026./.