Triển lãm “Cội nguồn” - sự giao thoa giữa văn hóa và tinh thần nghệ thuật Đông - Tây

Triển lãm giới thiệu tới công chúng các tác phẩm hội họa, được sáng tác với sự giao thoa tinh tế giữa tinh thần nghệ thuật châu Âu và chiều sâu cảm xúc Á Đông, tất cả được tái sinh qua lăng kính của một tâm hồn mang hai dòng chảy văn hóa Pháp - Việt. Những tác phẩm không kể một câu chuyện cố định, mà gợi mở nhiều tầng ý niệm, để người xem tự tìm thấy chính mình trong những khoảng trống, những chuyển động mơ hồ giữa ký ức và hiện tại.

Khách tham quan triển lãm tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Phương Lan - TTXVN

Triển lãm gồm 3 phần. Phần 1 có chủ đề “Những lời thì thầm của ký ức”, là không gian của sự trở về. Người xem như bước vào miền sâu thẳm của chính mình - nơi văn hóa, tuổi thơ, những cảm xúc đầu đời và khát vọng thuộc về dần được đánh thức. “Cội nguồn” ở đây không nằm ở địa lý, mà ở nội tâm - nơi con người bắt đầu nhận ra mình đến từ đâu và vì sao trái tim mình rung động.

Phần thứ hai - “Ánh sáng từ những vết thương” tiếp tục mở rộng chiều sâu cảm xúc, khi những tổn thương, cô đơn hay khoảng trống trong tâm hồn không bị che giấu mà được chuyển hóa thành ánh sáng. Ở đây, nghệ thuật không chỉ để chiêm ngưỡng mà để cảm nhận như một nhịp thở sâu, một sự chấp nhận dịu dàng với chính mình. Năng lượng nữ tính hiện diện rõ nét: mềm mại nhưng kiên định, mong manh nhưng bền bỉ. Đó là vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam đương đại - biết đau, biết yêu và biết tự tái sinh.

Phần ba - “Giữa hiện diện và vắng bóng” - đưa người xem đến một trạng thái lơ lửng, nơi con người không còn bị ràng buộc bởi quá khứ hay tổn thương, mà đứng giữa hai bờ hiện hữu và hư vô để thấu hiểu bản thân một cách trọn vẹn. “Cội nguồn” lúc này trở thành một sự an trú: biết mình là ai, thuộc về đâu và đủ bình yên để bước tiếp.

Ba phần trong triển lãm “Cội nguồn – Origine” không tách rời, mà liên kết như một vòng tròn - từ nhớ lại, chữa lành đến thấu hiểu. Đó là hành trình tìm lại chính mình giữa giao thoa văn hóa và cảm xúc.

Chia sẻ tại triển lãm, họa sĩ Van Guillemin cho biết, đang sinh sống và làm việc tại Paris, việc mang các tác phẩm hội họa được chuẩn bị công phu từ nước ngoài về trưng bày tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam là một niềm vui, đồng thời cũng là dấu mốc quan trọng trong hành trình sáng tạo của cô. Với triển lãm mang tên “Cội nguồn” (Origin), nữ họa sĩ mong muốn dẫn dắt công chúng bước vào một hành trình nội tâm, nơi mỗi người có thể tìm về bản năng, ký ức và chiều sâu cảm xúc của chính mình.

Theo họa sĩ Van Guillemin, “cội nguồn” không chỉ là một không gian địa lý cụ thể, mà còn là một trạng thái tinh thần, là hành trình nội tâm của mỗi con người sau những va chạm và trải nghiệm trong cuộc sống. Với cô, cội nguồn ấy gắn với Việt Nam - điều luôn hiện diện trong từng tác phẩm như một dòng chảy xuyên suốt, dù cảm hứng có thể đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau.



Các tác phẩm của họa sĩ Van Guillemin tại triển lãm “Cội nguồn” thể hiện rõ sự giao thoa giữa văn hóa Đông và Tây, giữa truyền thống và hiện đại. Những trải nghiệm tại Paris mang lại cho cô nguồn cảm hứng từ nghệ thuật châu Âu, nhưng đồng thời cũng làm sâu sắc hơn ý thức về bản sắc Á Đông trong chính mình. Sự đan xen ấy đã góp phần định hình phong cách riêng, giúp các tác phẩm không chỉ dừng lại ở giá trị thị giác mà còn mở ra không gian cảm nhận, nơi người xem có thể kết nối với nội tâm và những suy tư cá nhân

Nghệ sĩ Van Guillemin bày tỏ mong muốn triển lãm không chỉ dừng lại ở việc trưng bày tác phẩm mà còn trở thành một không gian cảm xúc, nơi người xem có thể lắng lại, suy ngẫm về chính mình - về việc mình là ai, mong muốn điều gì và lựa chọn con đường nào trong cuộc sống. Bởi khi con người sống đúng với đam mê và bản chất của mình, cuộc sống sẽ trở nên ý nghĩa và hạnh phúc hơn.

Họa sĩ Van Guillemin (sinh năm 1994 tại Việt Nam), hiện đang sống và làm việc tại Paris, Pháp. Cô là một họa sĩ đương đại, với tác phẩm kết hợp chủ nghĩa siêu thực châu Âu và chủ nghĩa biểu hiện trừu tượng Mỹ, được tái hiện qua cảm nhận nghệ thuật hòa quyện giữa văn hóa Pháp và Việt. Van Guillemin đã từng tổ chức triển lãm Pháp, Italy và Dubai.

Triển lãm mở cửa đón khách đến hết ngày 26/4/2026./.