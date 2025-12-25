Triển lãm chuyên đề “Đường cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh ở Trung Quốc” tại thành phố Trùng Khánh

Các đại biểu khai mạc Triển lãm chuyên đề “Đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh ở Trung Quốc”. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm do Bảo tàng Lịch sử cách mạng Hồng Nham, Bảo tàng Lịch sử cách mạng Quảng Đông (Trung Quốc), Bảo tàng Hồ Chí Minh (Việt Nam) cùng một số Bảo tàng, Nhà lưu niệm nơi lưu giữ hình ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh.

Tham dự lễ khai mạc triển lãm có Giám đốc Học viện cán bộ Hồng Nham, Bí thư Đảng ủy Trung tâm văn hóa lịch sử cách mạng Hồng Nham Từ Quang Húc; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trùng Khánh Bùi Nguyên Long, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Trùng Khánh Phùng Tử Mẫn, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử cách mạng Quảng Đông Dịch Tây Binh; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên truyền Thành ủy Trùng Khánh, Ủy ban Văn hóa du lịch Trùng Khánh, cùng hơn 100 sinh viên Việt Nam và Trung Quốc tại các trường Đại học ở Trùng Khánh.





Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nhấn mạnh, Triển lãm là minh chứng cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đã được các thế hệ lãnh đạo tiền bối không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển. Ảnh: TTXVN phát

Triển lãm được trình bày công phu, với chủ đề “Con đường cách mạng”, chia thành 4 phần: “Chí đồng: Khởi đầu gian khổ, xây dựng tổ chức”, “Ân sâu: Cùng chung kẻ thù, chống ngoại xâm”, “Nghĩa nặng: Hỗ trợ lẫn nhau, giao lưu thân thiết”, “Tình dài: Ánh sáng hữu nghị, cùng viết nên chương sử rạng rỡ”. Thông qua hơn 230 bức ảnh tư liệu lịch sử và hình ảnh lưu trữ quý, Triển lãm đã tái hiện sinh động cuộc đời cách mạng phong phú và cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời phản ánh chân thực một giai đoạn lịch sử đặc biệt và đáng nhớ trong quan hệ Việt-Trung. Trong sự nghiệp cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần đến Trung Quốc hoạt động cách mạng, trong đó có khoảng thời gian quan trọng tại Thôn Hồng Nham, Trùng Khánh - nơi đặt trụ sở của Cục Phương Nam Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng đại diện Bát lộ quân tại Trùng Khánh.

Phát biểu tại Triển lãm, Tổng Lãnh sự Bùi Nguyên Long nhấn mạnh, Triển lãm là hoạt động hết sức có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc, đồng thời triển khai hiệu quả “Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung”; là minh chứng cho mối quan hệ láng giềng hữu nghị, đã được các thế hệ lãnh đạo tiền bối không ngừng vun đắp, củng cố và phát triển. Thông qua Triển lãm, nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ sẽ hiểu sâu sắc hơn về những trang sử hào hùng và rực rỡ của tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung do các thế hệ lãnh đạo và chiến sĩ cách mạng hai nước đã viết nên từ những ngày đầu gian khó.