Triển lãm ảnh “Xuân về dưới mái trường Dục Thanh” thu hút người xem

Triển lãm là điểm nhấn đáp ứng nhu cầu tham quan, vui chơi của người dân và du khách trong dịp đón năm mới. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Triển lãm giới thiệu gần 130 ảnh, ảnh tư liệu về chân dung, những hình ảnh đời thường, khoảnh khắc bình dị lúc sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người. Trong đó, có những tư liệu, hình ảnh giới thiệu thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín, khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách của Người. Bên cạnh đó, triển lãm còn bố trí khu vực trưng bày ảnh tư liệu, ảnh nghệ thuật giới thiệu sắc Xuân Lâm Đồng, nét đẹp văn hóa, lịch sử, điểm đến du lịch, đất và người Lâm Đồng…

Triển lãm góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN

Ngay ngày đầu mở cửa, triển lãm thu hút rất đông người dân và du khách đến tham quan, thưởng lãm. Anh Phạm Văn Tuyên, giáo viên Trường Phổ thông Hermann Gmeiner Đà Lạt, bày tỏ niềm xúc động khi lần đầu tiên được đặt chân đến Khu di tích Dục Thanh.

Khách tham qua Triển lãm. Ảnh: Hồng Hiếu- TTXVN



“Trước những hình ảnh, tư liệu tái hiện sinh động cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi thật sự xúc động trong niềm kính yêu và tự hào. Đặc biệt, trong những ngày cả nước chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyến tham quan càng trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết", anh Tuyên chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thu Nga, Quản lý Phòng Nghiệp vụ và thuyết minh, Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Thuận tỉnh Lâm Đồng cho biết, triển lãm là dịp để mỗi người hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; chặng đường 96 năm hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó, thể hiện sự tôn kính và biết ơn vô hạn đối với Người, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng và lòng yêu nước cho cán bộ, nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong sự nghiệp đổi mới. Đây cũng là điểm nhấn nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, du Xuân của người dân và du khách trong dịp đón năm mới.

Triển lãm ảnh “Xuân về dưới mái trường Dục Thanh” sẽ kéo dài đến hết ngày 26/2.

Triển khai các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Đảng - mừng Xuân Bính Ngọ 2026, sáng 26/1, Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng tổ chức trưng bày chuyên đề “Cổ vật và sắc Xuân Lâm Đồng” tại khu vực phía Đông của tỉnh. Triển lãm trưng bày hơn 100 hình ảnh giới thiệu đến công chúng những cổ vật, hiện vật tiêu biểu được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Lâm Đồng; hình ảnh trùng tu, xếp hạng di tích; công tác phối hợp khai quật khảo cổ; các thắng cảnh, di tích tiêu biểu toát lên vẻ đẹp thiên nhiên tươi mới, giàu đẹp, văn minh, đậm đà bản sắc của Lâm Đồng…

Triển lãm góp phần đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân, đồng thời lan tỏa giá trị di sản văn hóa đến đông đảo công chúng./.