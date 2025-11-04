Triển lãm ảnh tái hiện hơn ba thập kỷ đổi thay của Việt Nam

Nhiếp ảnh gia người Anh Andy Soloman trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: Phương Thanh - TTXVN

"Tiếp nối: Việt Nam" giới thiệu hơn 50 tác phẩm do phóng viên ảnh người Anh Andy Soloman thực hiện trong hai giai đoạn 1992–1993 và 2022–2024.

Những năm đầu thập niên 1990, thời điểm Việt Nam bắt đầu mở cửa, Andy Soloman đã rong ruổi trên khắp mọi nẻo đường trên mành đất hình chữ S. Ông bị cuốn hút bởi một Việt Nam kiên cường, con người Việt Nam tràn đầy hy vọng. Chiếc máy ảnh giúp ông bước vào thế giới riêng tư của "những con người xa lạ" nhưng nồng hậu, thân tình. Năm 2022, Soloman đã trở lại Việt Nam để tìm kiếm những nhân vật ông từng chụp, viết tiếp câu chuyện còn dang dở. Tại triển lãm lần này, ảnh tư liệu đen trắng được trưng bày song song với ảnh chân dung hiện tại, tạo nên một cuộc đối thoại giữa hai chiều thời gian. Người xem có thể cảm nhận không chỉ dấu vết của năm tháng, mà còn là sự chuyển mình mạnh mẽ của một đất nước mà vẻ đẹp truyền thống và hiện đại luôn song hành.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ Vương quốc Anh tại Việt Nam Iain Frew cho biết, những hoạt động văn hóa như triển lãm của nhiếp ảnh gia Andy Soloman là minh chứng sinh động cho sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa hai quốc gia. Đánh giá cao hành trình sáng tác kéo dài hơn ba thập kỷ, coi đó là biểu tượng của sự kết nối nhân văn, Đại sứ Iain Frew kỳ vọng triển lãm sẽ được công chúng Việt Nam đón nhận nồng nhiệt, góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa Vương quốc Anh và Việt Nam.

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Phương Thanh - TTXVN Theo chia sẻ của tác giả Andy Soloman, hành trình hơn 30 năm được ông phản ánh qua câu chuyện những con người bình dị, thể hiện sự gắn kết giữa quá khứ và hiện tại không chỉ bằng lịch sử mà còn bằng những mối quan hệ được xây dựng trên nền tảng tin tưởng, sự tôn trọng chân thành. Trong nhiều năm, những gương mặt trong loạt ảnh đầu tiên luôn hiện hữu trong tâm trí ông. Việc được gặp lại một số nhân vật từng chụp cách đây ba thập kỷ là trải nghiệm xúc động khó quên, cũng là minh chứng cho những sợi dây kết nối bền chặt đã định hình cuộc sống cũng như công việc sáng tác của mình. Triển lãm lần này cũng là lời tri ân của Andy Soloman gửi đến người dân Việt Nam - những người đã đón nhận ông như một người bạn và sẵn lòng chia sẻ câu chuyện đời mình. Giám đốc Hội đồng Anh tại Việt Nam James Shipton nhận định, các bức chân dung trong triển lãm ghi lại câu chuyện về sự gắn bó không thể tách rời của nghệ sĩ với con người và văn hóa Việt Nam trong 33 năm, đồng thời tạo nên một cầu nối nghệ thuật giữa Việt Nam và Vương quốc Anh. Trong khi đó, ông Matt Jackson, Đại diện Quỹ dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tại Việt Nam nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn của triển lãm, khẳng định đây không chỉ là một câu chuyện về nghệ thuật hay nhiếp ảnh, mà còn liên quan đến dân số cũng như biến đổi nhân khẩu học tại Việt Nam. Mỗi bức ảnh là một lát cắt thời gian, phản ánh rõ những đổi thay trong cuộc sống của thế hệ trẻ. Điều chúng ta cần quan tâm là làm thế nào để các em có được môi trường phát triển tốt nhất, được hưởng các chính sách an sinh xã hội và có cơ hội phát huy hết tiềm năng của mình.

"Tiếp nối Việt Nam" là một phần của Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photo Hanoi ’25 do Viện Pháp tại Việt Nam khởi xướng với sự đồng hành của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) nhằm tôn vinh nghệ thuật nhiếp ảnh như một cầu nối giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và thế giới.

Triển lãm mở cửa đến hết ngày 30/11 tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm, số 2 Lê Thái Tổ, Hà Nội./.