Triển lãm ảnh "Việt Nam - Đất nước, con người"





Du khách tham quan triển lãm. Ảnh: Mạnh Minh - TTXVN



Triển lãm giới thiệu 120 bức ảnh về những hình ảnh đặc sắc về phong cảnh thiên nhiên, các di sản văn hóa, đời sống sinh hoạt và vẻ đẹp con người Việt Nam khắp mọi miền đất nước, phản ánh chiều sâu lịch sử, bản sắc văn hóa và sự đa dạng của Việt Nam.

Đến với triển lãm, công chúng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong phú, thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng Tây Bắc trong thời khắc vào xuân, những vùng quê thanh bình, cảnh sơn thủy hữu tình của các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa thế giới ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình...Cùng với đó là những nét đẹp trong cuộc sống đời thường bình dị của người dân lao động đến không khí lao động sản xuất trong nhà máy, trên những công trình hiện đại.

Triển lãm cũng mang đến hình ảnh sống động về đời sống, không khí lao động, sản xuất, sự chuyển mình của Hải Phòng nói riêng và nhiều tỉnh, thành phố, làm nên một bức tranh đa sắc màu về quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế của Việt Nam, làm nổi bật vị thế của đất nước trên con đường hội nhập, thể hiện khát vọng vươn tới tương lai phồn vinh, hiện đại, phát triển bền vững.

Các bức ảnh được tuyển chọn từ nhiều nguồn: Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Trung tâm báo chí và truyền thông Hải Phòng, Câu lạc bộ nhiếp ảnh Hải Phòng.

Ngay trong ngày đầu mở cửa, triển lãm đã thu hút nhiều người dân và du khách nước ngoài ghé thăm. Bà Midori Goshowaki, Hiệu trưởng trường Wakaba (tỉnh Chiba, Nhật Bản) cho biết: "Thật may mắn trong chuyến thăm Việt Nam lần này, khi đến Hải Phòng, tôi được các bạn trẻ là giáo viên của Hải Phòng giới thiệu đến tham quan bảo tàng và triển lãm. Sau khi xem các bức ảnh trưng bày, tôi thấy hiểu thêm về đất nước Việt Nam và yêu thích vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa của đất nước các bạn. Tôi nhận thấy có những nét tương đồng về thiên nhiên và văn hóa giữa Việt Nam - Nhật Bản. Có lẽ vì thế mà người dân hai nước chúng ta có sự gần gũi với nhau hơn".

Triển lãm ảnh "Việt Nam - Đất nước, con người" là một hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực chào đón năm mới 2026, điểm hẹn văn hóa của người dân thành phố Hải Phòng trong kỳ nghỉ đón năm mới 2026. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan từ ngày 27/12/2025 đến hết ngày 5/1/2026./.