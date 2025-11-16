Triển lãm ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm 250 bức ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam". Ảnh: Phan Sáu - TTXVN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh khẳng định, Việt Nam chúng ta là mái nhà chung của 54 dân tộc anh em cùng nhau chung sống hòa thuận, đoàn kết. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam không ngừng lớn mạnh qua từng chặng đường lịch sử. Trong hành trình ấy, bản sắc phong phú của cộng đồng 54 anh em dân tộc đã hòa quyện, tạo nên một nền văn hóa đa dạng và bền vững, tạo nên những mảng màu đặc sắc, quý hiếm.

250 bức ảnh được trưng bày lần này được chọn lọc từ hàng ngàn ảnh của những nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, những nhà nghiên cứu về dân tộc, nhà báo, phóng viên ảnh, người yêu văn hóa truyền thống của các dân tộc… trên khắp mọi miền của đất nước. Nội dung chủ yếu là những nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam, từ phong tục tập quán, tín ngưỡng, nếp sinh hoạt, trang phục và lễ hội truyền thống... Mỗi bức ảnh như một câu chuyện, một thông điệp tôn vinh sự đoàn kết, đa dạng và giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam.