Tin tức
Triển lãm ảnh "Sắc màu các dân tộc Việt Nam"
Phát biểu tại lễ khai mạc, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh khẳng định, Việt Nam chúng ta là mái nhà chung của 54 dân tộc anh em cùng nhau chung sống hòa thuận, đoàn kết. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam không ngừng lớn mạnh qua từng chặng đường lịch sử. Trong hành trình ấy, bản sắc phong phú của cộng đồng 54 anh em dân tộc đã hòa quyện, tạo nên một nền văn hóa đa dạng và bền vững, tạo nên những mảng màu đặc sắc, quý hiếm.
250 bức ảnh được trưng bày lần này được chọn lọc từ hàng ngàn ảnh của những nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên, những nhà nghiên cứu về dân tộc, nhà báo, phóng viên ảnh, người yêu văn hóa truyền thống của các dân tộc… trên khắp mọi miền của đất nước. Nội dung chủ yếu là những nét văn hóa đặc trưng, tiêu biểu của 54 dân tộc Việt Nam, từ phong tục tập quán, tín ngưỡng, nếp sinh hoạt, trang phục và lễ hội truyền thống... Mỗi bức ảnh như một câu chuyện, một thông điệp tôn vinh sự đoàn kết, đa dạng và giàu bản sắc của dân tộc Việt Nam.
“Số lượng 250 ảnh là những khoảnh khắc sinh động, chân thực, quý giá mà những người cầm máy đã lưu giữ bằng nghệ thuật nhiếp ảnh, với rất nhiều sự trân trọng, yêu mến. Thông qua việc giới thiệu bộ ảnh “Sắc màu các dân tộc Việt Nam”, một lần nữa khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đối với việc gìn giữ, phát huy những giá trị văn hóa quý báu của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam”, ông Mã Thế Anh nhấn mạnh.
Triển lãm trưng bày 250 tác phẩm tiêu biểu, trong đó có 200 tác phẩm do Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tuyển chọn, giới thiệu về 54 dân tộc Việt Nam; 50 tác phẩm còn lại do tỉnh Khánh Hòa lựa chọn, giới thiệu về các dân tộc tại tỉnh Khánh Hòa.
Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa thông tin thêm, với tỉnh Khánh Hòa nói riêng, triển lãm ảnh lần này là dịp để địa phương giới thiệu đến với người dân và du khách hình ảnh Khánh Hòa giàu truyền thống văn hóa, - nơi hội tụ của nhiều ngọn gió văn hóa đặc sắc, trong đó có đồng bào Chăm, đồng bào Raglai với kho tàng di sản rất phong phú và đặc sắc. Qua đây để quảng bá hình ảnh của Khánh Hòa đi khắp mọi miền Tổ quốc và thế giới.
Tham quan triển lãm ảnh, em Hồ Anh Dũng (sinh năm 2007), người đồng bào dân tộc Cơ Tu, trú tại tỉnh Quảng Ngãi rất tự hào với nét đẹp của dân tộc mình. Qua những bức ảnh sống động, em càng yêu thêm sắc màu trang phục mà mình đang mặc mỗi ngày và quyết tâm học tập thật tốt, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào Cơ Tu.
Triển lãm “Sắc màu các dân tộc Việt Nam” diễn ra từ nay đến hết ngày 24/11./.