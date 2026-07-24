Triển lãm ảnh “Lăng kính Ngoại giao” tái hiện 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan

Sáng 24/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm ảnh “Lăng kính Ngoại giao: 50 năm Quan hệ Thái Lan - Việt Nam”, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (6/8/1976 - 6/8/2026). Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya, Tổng Giám đốc TTXVN Vũ Việt Trang cùng đại diện các bộ, ngành, cơ quan ngoại giao và đông đảo quan khách.

Các đại biểu chúc mừng sau nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Ông Phan Chí Thành, nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Thái Lan, tặng Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Urawadee Sriphiromya bức tranh do ông sáng tác. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Triển lãm giới thiệu bộ sưu tập ảnh được tuyển chọn từ nhiều nguồn tư liệu, gồm Đại sứ quán Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam, TTXVN, Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan và Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước. Thông qua hàng trăm hình ảnh tư liệu quý, triển lãm tái hiện hành trình nửa thế kỷ phát triển quan hệ song phương, từ những ngày đầu thiết lập quan hệ ngoại giao đến khi hai nước nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện; phản ánh các chuyến thăm cấp cao, hoạt động của Hoàng gia Thái Lan, hợp tác chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục cũng như giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Là đơn vị đồng tổ chức, TTXVN đóng vai trò quan trọng trong việc tuyển chọn, cung cấp nhiều bức ảnh tư liệu báo chí có giá trị, góp phần khắc họa sinh động những dấu mốc nổi bật trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan qua các thời kỳ. Những tác phẩm của TTXVN không chỉ ghi lại các sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn phản ánh chiều sâu hợp tác và sự gắn kết ngày càng bền chặt giữa hai quốc gia trên nhiều lĩnh vực, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của hãng thông tấn quốc gia trong công tác thông tin đối ngoại, lưu giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử của nền ngoại giao Việt Nam.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam Vũ Việt Trang phát biểu tại lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Các đại biểu và khách mời tham quan khu trưng bày, tìm hiểu những hình ảnh ghi lại các dấu mốc nổi bật trong 50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Các đại biểu và khách mời tham quan không gian triển lãm, cùng nhìn lại hành trình 50 năm phát triển quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Thái Lan qua các tư liệu ảnh. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Theo Ban Tổ chức, triển lãm hướng tới việc kể câu chuyện về 50 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Thái Lan bằng ngôn ngữ của hình ảnh, giúp công chúng nhìn lại chặng đường phát triển của quan hệ song phương trong bối cảnh khu vực và thế giới nhiều biến động, đồng thời truyền tải thông điệp về triển vọng hợp tác ngày càng sâu rộng giữa hai nước trong giai đoạn mới. Đây cũng là một trong những hoạt động trọng điểm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố tình hữu nghị và sự tin cậy giữa nhân dân hai nước.

Các đại biểu và khách mời chụp ảnh lưu niệm sau lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Công Đạt/ Báo ảnh Việt Nam

Triển lãm mở cửa miễn phí phục vụ công chúng từ ngày 24 đến 30/7 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, tạo cơ hội để người dân và du khách cùng nhìn lại những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình hợp tác, phát triển giữa Việt Nam và Thái Lan, đồng thời khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa và báo chí trong việc kết nối, vun đắp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia./.