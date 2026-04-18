Triển lãm ảnh “Ký ức các thành phố” trên Cung đường nghệ thuật Đà Lạt

Triển lãm ảnh “Ký ức các thành phố” trên Cung đường nghệ thuật Lý Tự Trọng, phường Xuân Hương- Đà Lạt. Ảnh Chu Quốc Hùng - TTXVN

Triển lãm trưng bày gần 200 tác phẩm của 17 nghệ sĩ trong và ngoài nước, được tuyển chọn và di chuyển từ Hanoi Biennale 2025 (triển lãm ảnh quốc tế tại Hà Nội) đến Đà Lạt – nơi những góc nhìn đa dạng gặp nhau, cùng kể những câu chuyện bằng hình ảnh. Các tác phẩm mang đến cho người xem những góc nhìn đa dạng về đời sống đô thị, ghi lại những khoảnh khắc quen thuộc nhưng giàu tính gợi nhớ, từ nhịp sống thường nhật đến những biến chuyển của không gian và con người theo thời gian. Thông qua ngôn ngữ hình ảnh, triển lãm mở ra một hành trình thị giác nơi người xem có thể kết nối với ký ức cá nhân trong dòng chảy chung của các thành phố.

Tác giả Đồng Hiếu đến từ Bắc Ninh với chủ đề “Lời thì thầm” thể hiện khi thành phố lên đèn, Hà Nội như chậm lại nhịp thở, không có tiếng còi xe hối hả, không còn có những dáng người vội vã trên đường và bóng tối hòa vào những ánh đèn, thời gian như ngừng thảng những thanh âm rất khẽ. Tác giả Phan Quang với chủ đề “Ký ức Đà Lạt phản chiếu", sự nhạy cảm của một người đã chứng kiến và trải nghiệm nhiều cung bậc khác nhau trong cuộc sống cá nhân ở Đà Lạt, tác giả đã “lặn sâu” vào kho lưu trữ của các gia đình, với những bức ảnh kỷ niệm, những dấu ấn lịch sử của vùng đất này. Tác giả Sébastien Laval đến từ Poltiers - Pháp với chủ đề “Huế - Bản hòa âm ngọt ngào”, bộ ảnh chụp bằng phim đen, trắng khám phá mỗi quan hệ giữa thiên nhiên, kiến trúc và con người của vùng cố đô…

Các nghệ sĩ người dân tộc K'Ho tranh thủ xem ảnh triển lãm trước giờ khai mạc. Ảnh Chu Quốc Hùng - TTXVN

Cung đường nghệ thuật tại Đà Lạt là dự án văn hóa rất riêng của địa phương chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch tỉnh Lâm Đồng, UBND Phường Xuân Hương – Đà Lạt phối hợp cùng đơn vị Stop And Go Art Space tổ chức. Dự án góp phần thực hiện chiến lược du lịch Việt Nam đến năm 2030, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển văn hóa – du lịch vùng Nam Tây Nguyên sau khi điều chỉnh địa giới hành chính năm 2025.



Trong khuôn khổ lễ khai mạc triển lãm, gần 20 nghệ sĩ K’Ho Cil đến từ Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đã biểu diễn chương trình nghệ thuật độc đáo, đậm chất bản địa.