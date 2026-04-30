Triển lãm “Âm vang ngày mới” tái hiện hành trình đất nước sau ngày thống nhất

Không gian trưng bày triển lãm ảnh tư liệu “Âm vang ngày mới” tại Hoàng thành Thăng Long. Ảnh: Tuyết Mai - TTXVN Triển lãm giới thiệu hơn 70 bức ảnh tư liệu, tái hiện sinh động hành trình của đất nước từ thời khắc toàn thắng mùa Xuân năm 1975 đến những năm đầu hàn gắn, kiến thiết trong hòa bình, đặc biệt là dấu mốc cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội của nước Việt Nam độc lập, thống nhất ngày 25/4/1976.



Nội dung trưng bày gồm hai chủ đề chính. Trong đó, chủ đề “Non sông thống nhất” tái hiện thời khắc lịch sử 30/4/1975 và niềm vui thống nhất lan tỏa trên cả nước.

Tiếp nối dòng chảy lịch sử, chủ đề “Âm vang ngày mới” phản ánh quá trình tiếp quản, ổn định bộ máy nhà nước và sự kiện Tổng tuyển cử bầu Quốc hội năm 1976 – dấu mốc quan trọng trong việc xác lập Nhà nước thống nhất. Chủ đề đã khắc họa bức tranh đất nước trong những năm đầu hòa bình, từ quá trình khôi phục kinh tế , đến đời sống thường nhật của người dân trên khắp cả nước. Những hình ảnh về lao động sản xuất, ổn định đời sống đô thị và nông thôn… phản ánh sinh động ý chí vươn lên và tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trong giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng tràn đầy niềm tin.



Triển lãm được thiết kế dưới hình thức pano ngoài trời, kết hợp giữa hình ảnh và bài viết, tạo không gian trưng bày trang trọng, giàu cảm xúc lịch sử. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp về giá trị của hòa bình, sức mạnh đại đoàn kết và niềm tin vào tương lai phát triển bền vững của đất nước.



Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 28/4 đến 31/5/2026, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long, số 19 Hoàng Diệu, Ba Đình, Hà Nội./.