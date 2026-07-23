Triển khai sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập

Theo kế hoạch của tỉnh Phú Thọ, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục được triển khai trên toàn bộ hệ thống cơ sở giáo dục công lập của tỉnh. Hiện toàn tỉnh Phú Thọ có 1.865 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục nghề nghiệp (không tính 8 trường trung cấp, cao đẳng, đại học công lập của các bộ, ngành đóng trên địa bàn tỉnh). Việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách nhằm cụ thể hóa chủ trương của Trung ương về tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Việc sắp xếp phải được thực hiện trên cơ sở rà soát toàn diện quy mô học sinh, điều kiện địa lý, cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên; tuyệt đối không sắp xếp cơ học, không để gián đoạn hoạt động dạy học hoặc ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị khai giảng năm học 2026-2027.

Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ Nguyễn Khắc Hiếu, ngành giáo dục tỉnh Phú Thọ phấn đấu giảm tối thiểu trên 40% số đầu mối cơ sở giáo dục công lập; riêng các cấp học từ trung học cơ sở trở xuống phấn đấu giảm khoảng 50%, tạo dư địa giữ ổn định hệ thống trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các trường trung học cơ sở chất lượng cao.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Phùng Quốc Lập cho biết, việc sắp xếp được thực hiện theo 6 yêu cầu và 5 nguyên tắc, bảo đảm đồng bộ, công khai, minh bạch, hạn chế tối đa việc thay đổi địa điểm học tập của học sinh và xáo trộn đội ngũ nhà giáo. Phương án sắp xếp được xây dựng trên cơ sở 5 tiêu chí gồm quy mô phát triển giáo dục, điều kiện địa lý, khả năng tiếp cận, quy mô hoạt động, vị trí trụ sở chính và yêu cầu bảo đảm tính ổn định của hệ thống. Theo đó, khu vực đô thị và đồng bằng ưu tiên mô hình trường một cấp học; khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa ưu tiên mô hình trường liên cấp.

Về bố trí nhân sự, tỉnh Phú Thọ thực hiện nguyên tắc tiếp nhận nguyên trạng đội ngũ giáo viên, nhân viên hiện có. Mỗi trường sau sáp nhập gồm trường chính và các phân hiệu; mỗi phân hiệu bố trí một Phó Hiệu trưởng phụ trách, các điểm trường lẻ không bố trí Phó Hiệu trưởng. Đối với cán bộ quản lý dôi dư, tỉnh bố trí ở vị trí cấp dưới liền kề hoặc phụ trách phân hiệu, đồng thời bảo lưu phụ cấp chức vụ theo quy định. Nhân viên kế toán, văn thư dôi dư được bảo lưu công tác đến hết ngày 31/12/2026 để hoàn thành việc bàn giao, quyết toán trước khi thực hiện chế độ tinh giản biên chế. Các địa phương hoàn thành rà soát hiện trạng trước ngày 23/7/2026 để xây dựng phương án chi tiết.

Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ Phùng Quốc Lập thông tin về thực trạng mạng lưới các cơ sở giáo dục và định hướng sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Hoàng Hùng – TTXVN

Thảo luận tại các điểm cầu, đại diện các địa phương cơ bản thống nhất với chủ trương của tỉnh, đồng thời tập trung góp ý về phương án giảm đầu mối, bố trí đội ngũ và mô hình tổ chức sau sáp nhập. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Việt Trì Nguyễn Văn Biết cho biết địa phương hiện có 20 cơ sở giáo dục, dự kiến giảm 6 trường và đề nghị hướng dẫn cụ thể việc đặt tên các phân hiệu, quy trình cấp phép hoạt động sau sáp nhập; đồng thời kiến nghị giữ Trường Trung học cơ sở Văn Lang theo mô hình chất lượng cao độc lập. Phát biểu từ điểm cầu phường Vĩnh Phúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nguyễn Hoài Nam đề nghị xem xét mở rộng quy mô lớp học đối với khu vực đô thị đông dân, giữ ổn định Trường Trung học cơ sở chất lượng cao Vĩnh Yên và sớm ban hành hướng dẫn về công tác cán bộ để các địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh, việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng các cơ sở giáo dục có quy mô phù hợp, phát huy hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất hiện có. Quá trình triển khai phải bám sát điều kiện thực tế của từng địa phương, không thực hiện máy móc, bảo đảm không ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh, nhất là tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa; đồng thời giữ ổn định các điểm trường, lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý có năng lực, uy tín để đáp ứng yêu cầu quản trị trong mô hình mới. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung hoàn thành các mốc tiến độ theo kế hoạch, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành việc sắp xếp để bộ máy mới đi vào hoạt động trước thời điểm khai giảng năm học 2026-2027, bảo đảm chất lượng giáo dục sau sắp xếp phải cao hơn trước./.