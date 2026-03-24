Triển khai quyết định thanh tra của Bộ Quốc phòng tại An Giang

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Sĩ - TTXVN

Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Tham dự còn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiền, Phó Tư lệnh Quân khu và lãnh đạo UBND tỉnh An Giang.

Tại hội nghị, đại diện Thanh tra Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định thanh tra; quán triệt mục đích, yêu cầu, nội dung, kế hoạch thanh tra. Nội dung thanh tra tập trung vào việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về quốc phòng; việc triển khai Kết luận của Bộ Chính trị về tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội trên hướng chiến lược Tây Nam của Tổ quốc.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự thời gian qua của UBND tỉnh An Giang nêu rõ, An Giang là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định; kinh tế - xã hội phát triển; đời sống nhân dân những năm gần đây không ngừng được cải thiện. Các sở, ban, ngành và địa phương đã quán triệt, triển khai nghiêm túc nhiệm vụ quốc phòng; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang ngày càng nâng cao. Kinh tế - xã hội phát triển ổn định gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng cho biết, đợt thanh tra nhằm đánh giá toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương; kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn để kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới. Các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với Đoàn thanh tra, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, tài liệu, báo cáo theo đúng đề cương, bảo đảm hoạt động thanh tra diễn ra khách quan, đúng quy định.

"Thông qua đợt thanh tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trong tình hình mới", Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt nhấn mạnh./.