Triển khai Nghị quyết, chương trình hành động sau Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN Dự hội nghị có lãnh đạo, các đơn vị trực thuộc Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đại biểu thuộc Hội Phụ nữ 19 tỉnh, phố.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã thành công tốt đẹp, với sự tham dự của 1.000 đại biểu, trong đó có 789 đại biểu chính thức đại diện ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp phụ nữ trong cả nước. Đại hội đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức, cán bộ, hội viên, phụ nữ và nhân dân cả nước; bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa XIV gồm 111 người tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và uy tín để lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Lê Thị Thủy cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV đã xác định mục tiêu, chỉ tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các nhóm giải pháp của phong trào phụ nữ và công tác Hội trong nhiệm kỳ mới. Một trong những điểm mới của Nghị quyết Đại hội lần này là "về tư duy phát triển". Nếu như trước đây, phụ nữ được xác định là đối tượng được chăm lo, hỗ trợ, Nghị quyết lần này đã nhấn mạnh phụ nữ vừa là đối tượng, vừa là chủ thể của sự phát triển; không chỉ là lực lượng tham gia mà phải thực sự trở thành một trong những chủ thể quan trọng kiến tạo tương lai phát triển của đất nước. Nghị quyết khẳng định, các tầng lớp phụ nữ tiếp tục phát huy truyền thống, bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm và khát vọng vươn lên, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Bên cạnh đó, Nghị quyết xác định 3 khâu đột phá gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên mới; chuyển đổi số toàn diện trong hệ thống Hội gắn với đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tham gia phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn… Đây là những đột phá gắn với yêu cầu phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Nghị quyết cũng xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm là: hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện; xây dựng gia đình Việt Nam ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; chú trọng giám sát, phản biện xã hội; vận động xã hội thực hiện bình đẳng giới, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả, hội nhập quốc tế...

Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đề nghị lãnh đạo Hội các tỉnh, thành phố chủ động vận động sáng tạo, linh hoạt vào điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị nhanh chóng, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, tổ chức thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phong trào phụ nữ và công tác Hội ngay từ những tháng đầu, năm đầu của nhiệm kỳ.

Tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã nghiên cứu, quán triệt 5 chuyên đề trọng tâm và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; qua đó cập nhật, quán triệt những chủ trương, định hướng mới; trang bị kiến thức, kỹ năng, nâng cao năng lực, tư duy đổi mới để thống nhất trong nhận thức, hành động và phương pháp tổ chức thực hiện trong toàn hệ thống Hội. Đây cũng là dịp để cán bộ, hội viên các tỉnh gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm sáng tạo để việc quán triệt triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội kịp thời, chất lượng, hiệu quả và góp phần thúc đẩy phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ mới đạt kết quả cao hơn./.