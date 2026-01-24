Triển khai mô hình liên kết kiến thức của nhiều môn trong cùng một tiết học

Tiết học được thiết kế tích hợp kiến thức của nhiều môn học gồm Sinh học, Vật lý, Hóa học, Địa lý, Lịch sử và Tiếng Anh. Hoạt động này giúp học sinh tiếp cận kiến thức theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 một cách toàn diện, gắn lý thuyết với thực tiễn, đồng thời phát triển tư duy tổng hợp và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tế.

Cô Đỗ Thị Thúy An, giáo viên môn Hóa học, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi cho biết, tiết học được xây dựng với chủ đề “Mưa – vũ khúc của thiên nhiên”, triển khai theo hình thức liên môn, trong đó, mỗi giáo viên phụ trách một nội dung phù hợp với đặc trưng của từng môn học.

Học sinh Trường THPT thông Nguyễn Trãi (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) trình bày ý tưởng về sản phẩm mô hình STEM. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Cụ thể, trong tiết học, học sinh được giới thiệu khái niệm mưa và các điều kiện hình thành mưa thông qua kiến thức môn Vật lý. Môn Địa lý tập trung phân tích sự phân bố mưa, cũng như cách phân loại các dạng mưa trên trái đất.

Với môn Sinh học, các em tìm hiểu vai trò và lợi ích của mưa đối với cây trồng, hệ sinh thái, lý giải vì sao mưa tự nhiên giúp cây cối phát triển tốt hơn so với việc tưới nước thông thường. Riêng môn Hóa học đề cập đến mặt trái của mưa, đặc biệt là hiện tượng mưa axit, tác động tiêu cực đến môi trường, sức khỏe con người và các công trình xây dựng.

Trong khi đó, môn Lịch sử giúp học sinh nhìn lại những trận đánh, sự kiện lịch sử mà trong đó, mưa từng trở thành “đồng minh” quan trọng của dân tộc Việt Nam. Còn đối với môn Tiếng Anh, học sinh tham gia các hoạt động sáng tạo như cảm nhận, trình bày thơ ca, âm nhạc liên quan đến mưa, qua đó rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ.

Theo cô Đỗ Thị Thúy An, thông qua tiết học liên môn, học sinh không chỉ được mở rộng kiến thức ở nhiều lĩnh vực mà còn hứng thú hơn với việc học, chủ động kết nối kiến thức và hiểu sâu hơn về những hiện tượng tự nhiên quen thuộc trong đời sống.

Em Phạm Thiên An, lớp 12A1, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi cho biết, trước đây các môn học được dạy tách rời nên nhiều khi em thấy kiến thức rời rạc, khó liên hệ với nhau. Sau tiết học liên môn này, dù chỉ trong 60 phút nhưng chúng em được tổng hợp kiến thức của nhiều môn như Vật lý, Địa lý, Ngữ văn, Sinh học, Hóa học…, nhờ đó hiểu vấn đề một cách toàn diện hơn. Cách học này giúp em hiểu sâu về vấn đề, ghi nhớ lâu, thấy bài học gần gũi và có ý nghĩa thực tiễn hơn.

Học sinh tổ chuyên môn Thể dục Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) báo cáo sản phẩm mô hình STEM. Ảnh: Lê Xuân-TTXVN

Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi Nguyễn Đức Thẩm cho biết, nhà trường triển khai mô hình dạy học liên môn từ khi thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh, đồng thời đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục toàn diện. Việc dạy học liên môn cũng là nền tảng quan trọng để nhà trường vận dụng hiệu quả vào các chương trình giáo dục STEM.

“Thông qua việc kết nối kiến thức khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật và toán học, học sinh được khuyến khích nghiên cứu, giải quyết các vấn đề thực tiễn gắn với đời sống, từ đó hình thành tư duy khoa học, kỹ năng làm việc nhóm và khả năng sáng tạo”, ông Nguyễn Đức Thẩm nhấn mạnh.

Việc tổ chức dạy học liên môn cũng giúp giáo viên phát huy kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, gắn lý thuyết với thực tiễn, kết nối các môn học với nhau, tránh trùng lặp nội dung trong quá trình triển khai chương trình. Từ đó, giáo viên các bộ môn sẽ tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong giảng dạy./.