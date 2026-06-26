Triển khai hiệu quả việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: TTXVN phát

Trong mùa khô năm 2025 - 2026, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được triển khai trong điều kiện hết sức khó khăn như: địa hình hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, nguồn thông tin về nơi an táng ban đầu ngày càng ít, nhân chứng tuổi cao, sức yếu..., song các đội quy tập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực bám sát địa bàn, mở rộng xác minh, khảo sát, tìm kiếm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Các Đội quy tập 589, 584 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị, Đội quy tập Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 và Đội quy tập Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã tích cực phối hợp, khảo sát, tìm kiếm, cất bốc được 28 hài cốt liệt sĩ tại Lào và 123 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, trong đó có 2 hài cốt liệt sĩ xác định được danh tính.

Đối với "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ", từ ngày 15/3 đến nay, các đội quy tập đã tìm kiếm, quy tập được 59 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước. Các lực lượng chức năng đồng thời triển khai lấy mẫu sinh phẩm phục vụ giám định ADN đối với 29 hài cốt liệt sĩ mới quy tập và 1.402 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá cao sự chủ động của Ban Chỉ đạo tỉnh Quảng Trị trong quán triệt, triển khai nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu 4, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, Phó trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Quân khu ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các lực lượng làm nhiệm vụ trong điều kiện ngày càng khó khăn. Kết quả đạt được trong thời gian qua thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm nhiệm vụ. Đặc biệt, Quảng Trị đã tổ chức tốt Lễ phát động "Chiến dịch 500 ngày đêm", triển khai hiệu quả việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ hy sinh tại Lào trang nghiêm, chu đáo, được Ban Chỉ đạo quốc gia và Quân khu đánh giá cao.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho các tập thể, cá nhâ có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới sẽ ngày càng khó khăn khi thông tin về liệt sĩ và nơi an táng ban đầu ngày càng ít, địa bàn tìm kiếm rộng hơn, số lượng mộ cần lấy mẫu rất lớn, Thiếu tướng Lê Văn Vỹ yêu cầu Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị và các lực lượng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Quân khu 4; triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tham gia cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; nâng cao năng lực thu thập, kết nối, xử lý thông tin, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị từng chiến đấu trên địa bàn, Hội Cựu chiến binh các cấp và nhân chứng lịch sử để xác minh, tìm kiếm phần mộ liệt sĩ.

Thiếu tướng Lê Văn Vỹ đề nghị các đơn vị, lực lượng tập trung hoàn thành các mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm", trong đó chú trọng công tác khai quật, lấy mẫu sinh phẩm và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bảo đảm đúng quy trình, kỹ thuật, chặt chẽ, khoa học. Cùng với đó cần tiếp tục kiện toàn lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; quan tâm chăm lo, bảo đảm kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với các lực lượng làm nhiệm vụ. Mặt khác cần tăng cường công tác đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân, góp phần củng cố tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình phối hợp tìm kiếm, hồi hương hài cốt liệt sĩ.

Triển khai nhiệm vụ mùa khô 2026-2027, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị xác định tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và huy động mọi nguồn lực trong, ngoài nước nhằm nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tỉnh giao chỉ tiêu cho các đội quy tập phấn đấu tìm kiếm, quy tập trên 770 hài cốt liệt sĩ trong và ngoài nước, hoàn thành việc lấy mẫu sinh phẩm, số hóa thông tin khoảng 22.500 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần hoàn thành các mục tiêu của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tặng Bằng khen cho 31 tập thể và 51 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025-2026./.