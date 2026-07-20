Triển khai 21 trạm, điểm thu nhận mẫu ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính

Tiến hành đánh giá tình trạng hài cốt, sau đó sẽ tiến hành lấy mẫu ADN để xác định danh tính liệt sĩ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Đây là nhiệm vụ quan trọng trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Đồng thời là hoạt động chính trị đặc biệt quan trọng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, góp phần xác định danh tính các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Để chuẩn bị cho công tác thu nhận ADN đối với thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính, các tổ công tác được Công an tỉnh luân phiên bố trí tại các xã, phường: Minh Xuân, Sơn Dương, Hà Giang 2, Vị Xuyên, Mèo Vạc, Đồng Văn, Hàm Yên, Chiêm Hóa, Yên Hoa, Yên Minh, An Tường, Bắc Quang, Quang Bình, Pà Vầy Sủ, Hoàng Su Phì, Quản Bạ.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an cấp xã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ, các địa phương trong tỉnh nỗ lực rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ để cập nhật trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; xây dựng kế hoạch, phương án chi tiết, bố trí nhân lực, trang thiết bị và điều kiện cần thiết khác để triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu ADN trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện chiến dịch, thời gian qua, tỉnh Tuyên Quang đã vào cuộc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt nhất và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các lực lượng đã tìm kiếm trên diện tích 935,5 ha; đào bới gần 10.000 m3 đất, đá và quy tập được 42 hài cốt liệt sĩ. Ngoài ra, công tác rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tìm kiếm đã hoàn thành gần 3.000 ha, đạt hơn 66% kế hoạch giao; triển khai lấy mẫu đối với 84 mộ chưa xác định được thông tin tại 10 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để giám định AND.



Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn cam go nhất, địa bàn tìm kiếm rộng, địa hình hiểm trở, nhất là diện tích ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh còn tới hơn 73.000 ha chưa được rà phá. Ngoài ra còn thiếu thông tin về nơi hy sinh, an táng ban đầu của liệt sĩ...

Thành viên tổ lấy mẫu kiểm tra tình trạng mẫu xét nghiệm ADN. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Tuyên Quang ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU nhằm xác định rõ quan điểm chỉ đạo và mục tiêu "Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, quyết tâm thực hiện, hoàn thành sớm các mục tiêu, chỉ tiêu về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Trung ương giao". Chỉ thị yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ tìm kiếm và lấy mẫu đối với 100% hài cốt liệt sĩ tìm kiếm được để giám định ADN; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp cùng chung tay hỗ trợ về phương tiện, kỹ thuật, cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Các địa phương tăng cường công tác tu bổ, tôn tạo các nghĩa trang, công trình ghi công liệt sĩ, biến nơi đây thành những "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng sâu sắc cho thế hệ trẻ.



Theo thống kê, toàn tỉnh Tuyên Quang có 24 nghĩa trang liệt sĩ với 4.265 phần mộ; trong đó, có 162 phần mộ cần xác định danh tính bằng phương pháp ADN, gồm 84 phần mộ chưa có thông tin và 78 phần mộ chỉ có một phần thông tin. Đến nay, việc lấy mẫu đã được thực hiện tại 10 nghĩa trang liệt sĩ./.