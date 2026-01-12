Trí tuệ nhân tạo: Google nâng tầm trải nghiệm mua sắm trực tuyến với công cụ mới

Trụ sở Google tại Mountain View, California, Mỹ. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Trọng tâm của lần ra mắt này là giải pháp Gemini Enterprise for Customer Experience (CX). Theo Google, công cụ AI này được trang bị năng lực lập luận nâng cao, cho phép “hiểu” sâu ý định người dùng, thực hiện các tác vụ đa bước thay mặt khách hàng dựa trên dữ liệu hành vi, sở thích cá nhân có sự cho phép của họ.Về mặt tính năng, Gemini Enterprise for CX mang lại một số điểm nhấn đáng chú ý. Thứ nhất, người dùng có thể tìm kiếm, mua sắm và tương tác với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tiếp ngay trong hệ sinh thái Google, không cần chuyển sang các nền tảng hay ứng dụng riêng lẻ của từng nhà bán lẻ. Thứ hai, hệ thống AI có khả năng cá nhân hóa ở mức cao, liên tục học hỏi từ hành vi sử dụng để đưa ra các gợi ý sản phẩm ngày càng chính xác, phù hợp với nhu cầu và thói quen tiêu dùng của từng cá nhân.Google cho biết đã ký kết hợp tác với nhiều tập đoàn bán lẻ hàng đầu tại Mỹ để triển khai Gemini Enterprise for CX, trong đó có Walmart, Kroger, Lowe’s và chuỗi pizza Papa John’s. Các đối tác này sẽ tích hợp trực tiếp công cụ AI vào quy trình bán hàng và chăm sóc khách hàng của mình.Ông Kevin Vasconi, Giám đốc Công nghệ của Papa John’s, nhận định ứng dụng Gemini sẽ giúp cá nhân hóa toàn diện các điểm chạm với khách hàng, đồng thời đơn giản hóa quá trình ra quyết định và giảm thiểu rào cản trong trải nghiệm mua sắm. Trong khi đó, ông John Furner, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Walmart, đánh giá giải pháp AI mới sẽ giúp chuyển đổi các truy vấn tìm kiếm thành đơn hàng hiệu quả hơn, mang đến trải nghiệm mua sắm trực quan và cá nhân hóa ở quy mô lớn.Thông báo ra mắt Gemini Enterprise for CX được đưa ra đúng thời điểm khai mạc hội nghị thường niên của Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF), hiệp hội thương mại bán lẻ lớn nhất thế giới./.