Tri ân người có công - trách nhiệm và nghĩa tình

Đoàn Đại biểu tỉnh Hưng Yên dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh Điện Biên. Ảnh: Mạnh Khánh - TTXVN

Nhiều hoạt động thiết thực



Trước đây, đoạn đường vào nhà bà Hà Thị Chong (vợ liệt sĩ Hoàng Duy Chí, thôn Lập Bái, xã Hưng Hà) không được thuận lợi. Nhận thấy điều đó, ngày 18/7, nhiều cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên và người dân đã tham gia thi công đoạn đường vào nhà dài 100m cho gia đình bà Chong. Công trình có tổng kinh phí gần 20 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Quân sự xã, các nhà hảo tâm và người dân trong thôn ủng hộ.



Cùng ngày tại xã Tống Trân, địa phương đã phối hợp với Hội thầy thuốc Hà Nội quê Phù Cừ (cũ) tổ chức chương trình khám thiện nguyện “Chung tay vì sức khỏe cộng đồng”. Tại chương trình, 50 người có công với cách mạng, các đối tượng chính sách trên địa bàn xã được các y, bác sĩ thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng). Còn tại xã Long Hưng, hơn 800 lượt người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ đã được đội ngũ y, bác sĩ của Trạm Y tế xã khám sức khỏe tổng quát, thực hiện các dịch vụ lâm sàng, cận lâm sàng; tư vấn, giải đáp những vấn đề về sức khỏe, hướng dẫn chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng và cách phòng ngừa bệnh. Dịp này, xã đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên tinh thần người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Nằm trong hoạt động thiết thực nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), trước đó, tại xã Xuân Trúc (Hưng Yên), Hội Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Nhóm Skyline cùng các nhà tài trợ tổ chức chương trình phục dựng, trao tặng ảnh cho thân nhân 65 gia đình liệt sĩ. Để hoàn thành khối lượng công việc này, nhóm đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ Ban Phụ nữ Công an tỉnh Hưng Yên và chính quyền địa phương trong việc thu thập dữ liệu ảnh, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm tư liệu, tập trung tối đa nguồn lực vào việc phục dựng hình ảnh chân thực và giàu cảm xúc.



Anh Nguyễn Văn Lương (thôn Cao Trai, xã Xuân Trúc), con trai của Liệt sĩ Nguyễn Văn Lư) cho biết, cha anh hi sinh năm 1972, khi anh mới tròn một tuổi. Hai cha con chưa từng một lần gặp mặt. Ký ức về người cha đối với anh chỉ được ghép nối qua những câu chuyện của mẹ, người thân trong gia đình và bức ảnh đã phai mờ từ tấm ảnh Tổ quốc ghi công trên ban thờ. Do đó, nhận được bức ảnh Nhóm Skyline phục dựng, anh rất xúc động. Gương mặt của người cha được tái hiện chân thực. Theo anh Lương, đây là món quà tinh thần ý nghĩa, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối của thế hệ hôm nay với những người đã cống hiến trọn tuổi thanh xuân cho đất nước.

Quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm

Theo ông Đào Hồng Vận, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên, toàn tỉnh hiện có 47.501 thương binh, 76.688 liệt sĩ và khoảng 550.770 người có công với cách mạng. Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", thời gian qua, Sở đã tham mưu tỉnh triển khai đồng bộ nhiều chính sách, hoạt động chăm lo người có công và thân nhân liệt sĩ. Sự tri ân không chỉ được thể hiện qua những phần quà hay những chế độ, chính sách mà còn bằng sự quan tâm từ những việc làm thiết thực hằng ngày nhỏ nhất như: Hỗ trợ cải thiện nhà ở, chăm sóc sức khỏe, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ việc làm... Đặc biệt trong 2 năm 2024 và 2025, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà ở cho 1.529 người có công với cách mạng và thân nhân gia đình liệt sĩ; trong đó hỗ trợ xây mới 678 nhà, hỗ trợ sửa chữa 851 nhà. Mỗi việc làm đều góp phần bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc

Trong dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, tỉnh Hưng Yên đã cấp 116.000 suất quà tặng người có công với cách mạng, tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh tổ chức 4 đoàn lãnh đạo tỉnh đến thăm, tặng quà, động viên các gia đình chính sách trên địa bàn; Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ thuộc tỉnh Quảng Trị, Điện Biên, Tuyên Quang và Sơn La. Dịp này, địa phương tổ chức khảo sát đánh giá thực trạng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn để có cơ sở xây dựng kế hoạch chỉnh trang, sửa chữa, nâng cấp nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo quyết tâm thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm rút xuống còn 250 ngày. Phấn đấu đến ngày 31/1/2027 (trước Tết Nguyên đán năm 2027) hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Qua rà soát, trên địa bàn tỉnh hiện có 4.512 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính ở 156 nghĩa trang liệt sĩ tại 78 xã cần lấy mẫu sinh phẩm để giám định AND. Hiện nay, địa phương đang khẩn trương triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin để phục vụ giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ.

Những hoạt động tri ân của tỉnh Hưng Yên từ những việc làm nhỏ nhất, không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đối với những người đã cống hiến, hi sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, mà còn góp phần lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", bồi đắp truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước./.

