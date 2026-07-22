Tri ân người có công, giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần trách nhiệm

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh được Chi Cục Thuế huyện Đồng Hỷ, nay là Thuế cơ sở V, nhận phụng dưỡng suốt đời. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Trong căn nhà nhỏ của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh, những tấm bằng Tổ quốc ghi công và những bức ảnh cũ được gia đình gìn giữ như ký ức thiêng liêng về hai người thân đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc. Sinh năm 1943, quê gốc xã Mỹ Thọ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cũ, mẹ Nguyễn Thị Minh từng công tác tại Lâm trường Đoàn Kết (thuộc huyện Đồng Hỷ cũ), nay là xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên. Tại đây, mẹ nên duyên với ông Nguyễn Hữu Được. Hai người kết hôn năm 1966 nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì ông Được lên đường nhập ngũ theo tiếng gọi của Tổ quốc, khi mẹ đang mang thai người con đầu lòng được 4 tháng.

Trong lần hiếm hoi trở về thăm nhà sau ngày con gái đầu chào đời, người lính trẻ kịp đặt tên con là Ánh Nguyệt rồi lại trở về chiến trường miền Nam. Đó cũng là lần gặp cuối cùng của hai ông bà. Ngày 1/11/1968, mẹ nhận giấy báo tử của chồng, khi ấy con gái mới vừa tròn 1 tuổi. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó. Sau này, theo sự động viên của gia đình và đồng nghiệp, mẹ xây dựng cuộc sống mới và sinh thêm một người con trai là Đặng Đức Cường cùng hai người con gái. Thế nhưng, lịch sử lại một lần nữa thử thách người mẹ ấy. Năm 1988, khi vừa tròn 18 tuổi, anh Đặng Đức Cường viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến năm 1991, anh hy sinh khi làm nhiệm vụ rà phá bom mìn tại biên giới phía Bắc...

Hai lần dâng hiến người thân yêu nhất cho Tổ quốc, mẹ Nguyễn Thị Minh được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng theo Quyết định số 713/QĐ-CTN ngày 19/4/2017. Giờ đây, ở tuổi gần 90, sức khỏe đã giảm, đôi mắt đã mờ, bước chân đã chậm nhưng ký ức về chồng, về người con trai duy nhất vẫn luôn hiện hữu trong từng câu chuyện mẹ kể cho con cháu. Mẹ thường căn dặn các thế hệ sau phải biết trân trọng hòa bình, sống có trách nhiệm, vượt qua khó khăn và luôn nỗ lực hoàn thành tốt công việc được giao.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh (xã Văn Hán, tỉnh Thái Nguyên) có chồng và con hy sinh trong các cuộc kháng chiến vệ quốc của dân tộc. Ảnh: Thu Hằng - TTXVN

Cảm phục trước những hy sinh to lớn của mẹ, năm 2017, Chi Cục Thuế huyện Đồng Hỷ, nay là Thuế cơ sở V đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh suốt đời. “Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương luôn quan tâm đến gia đình tôi. Các cháu ở đơn vị nhận phụng dưỡng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên như người thân trong nhà, luôn coi tôi như mẹ ruột. Tôi rất xúc động và chỉ mong con cháu tiếp tục sống tốt, góp sức xây dựng quê hương, đất nước”, mẹ Nguyễn Thị Minh chia sẻ.

Con gái mẹ, chị Đặng Thị Mai cho biết, những năm gần đây, sức khỏe của mẹ giảm nhiều song điều khiến gia đình ấm lòng là luôn nhận được sự quan tâm thường xuyên từ chính quyền địa phương và đơn vị nhận phụng dưỡng. “Mỗi khi mẹ trở bệnh hoặc phải điều trị tại bệnh viện, các anh chị ở Cục Thuế khu vực V thường xuyên đến thăm, động viên nên mẹ vui lắm. Không chỉ hỗ trợ về vật chất, các anh chị còn dành nhiều thời gian trò chuyện, hỏi han sức khỏe. Với gia đình chúng tôi, đó là nguồn động viên rất lớn về mặt tinh thần”, chị Mai xúc động nói.

Ông Hoàng Văn Hiệp, Phó trưởng Thuế cơ sở V, tỉnh Thái Nguyên cho biết, phụng dưỡng mẹ không chỉ là hoạt động tri ân mà còn là trách nhiệm và tình cảm của tập thể cán bộ, công chức đơn vị. Việc thăm hỏi, chăm sóc mẹ được duy trì thường xuyên, không chỉ vào dịp lễ, Tết hay Ngày Thương binh - Liệt sĩ… qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn đối với thế hệ cán bộ trẻ.

Sau hợp nhất, tỉnh Thái Nguyên hiện quản lý, thực hiện chính sách ưu đãi đối với trên 154.000 người có công, chiếm khoảng 8,5% dân số toàn tỉnh. Trong đó có 689 Mẹ Việt Nam Anh hùng được phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước, có 11 mẹ còn sống đều được các cơ quan, đơn vị nhận chăm sóc, phụng dưỡng suốt đời. Toàn tỉnh có 12.912 liệt sĩ, 11.346 thương binh, bệnh binh và người hưởng chính sách như thương binh; 15.405 người hoạt động kháng chiến và con đẻ bị nhiễm chất độc hóa học… Hằng tháng, tỉnh chi trả trợ cấp ưu đãi cho gần 21.000 người, với tổng kinh phí trên 860 tỷ đồng mỗi năm.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên Vũ Văn Yên cho biết, cùng với việc bảo đảm đầy đủ các chế độ ưu đãi theo quy định, tỉnh luôn quan tâm huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác chăm lo người có công. Việc các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng góp phần chăm lo và động viên tinh thần của các mẹ, từ đó, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ về truyền thống Uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng biết ơn và trách nhiệm đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Từ những câu chuyện như Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Minh đến hàng chục nghìn người có công đang được chăm lo trên địa bàn, Thái Nguyên đang tiếp tục vun đắp truyền thống tri ân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Mỗi sự quan tâm, mỗi nghĩa cử hôm nay chính là lời tri ân sâu sắc đối với những mất mát, hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, góp phần bồi đắp giá trị nhân văn, trách nhiệm cộng đồng cho thế hệ mai sau./.